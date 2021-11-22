Завалит снегом и заморозит: Синоптики рассказали о погоде на неделю с 22 по 28 ноября

В Пермском крае на этой неделе снег будет идти почти каждый день. Фото: архив "КП"

Циклоны, гребни антициклона, снегопады, потепление, а потом морозы - коротко о погоде на этой неделе в Пермском крае. Свежий прогноз погоды опубликовали специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и Я». Погода на неделе с 22 по 28 ноября ожидается разной, температура воздуха будет ползти то вверх, то вниз, а снега наметет столько, что превысит климатическую норму в 1,5 - 2 раза.

В начале рабочей недели снегопады продолжится, днем будет не выше −3…−8°. Со вторника начнется постепенное похолодание. Будет идти снег, термометр будет показывать в течение суток −4…−9°.

В ночь на среду похолодает до −10…−15°, а при прояснениях до −20°. Днем тоже будет морозно −8…−13°. Местами пройдет небольшой снег.

Самой холодной будет ночь на четверг. В большинстве районов температура воздуха будет −15…−20°. В некоторых районах до −25°. Днем вновь морозы ослабеют −8…−13°, а к вечеру возможен снег.

В пятницу в Пермский край придет потепление и продолжатся снегопады, усилится ветер.

По предварительным данным, в субботу и воскресенье сохранится теплая, но прогноз еще может измениться. В выходные ожидается −2…−7°, местами не исключено потепление до 0°.