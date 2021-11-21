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Общество21 ноября 2021 19:03

Коронавирус в Перми, последние новости на 22 ноября 2021 года: в стационарах в Прикамье находятся 365 пациентов с COVID-19

За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 695 жителей Пермского края
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 22 ноября 2021 года.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждили 695 новых случаев COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 134 535. За сутки в регионе провели 10 096 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 21 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 088 677 человек. 751 599 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 365 пациентов. Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 610 человек.

Инфографика: краевой оперштаб.

Инфографика: краевой оперштаб.

О РАЗНОМКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости