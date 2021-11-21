В Перми 93-летнюю мать-героиню и ветерана труда выселяют на улицу

Судебные приставы выселяют квартиру, где жила женщина-ветеран. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да где это видано, чтобы 93-летнюю ветерана труда, мать-героиню, труженицу тыла, ее дочку и внука выселяли вот так, на мороз, в никуда! – возмущается соседка Нарисы Закиевна. – А тут у нас в подъезде приставы целую битву устроили! Возмущенные жильцы с ними боролись стенка на стенку, мне дверь, поглядите, погнули. И ведь семья-то нормальная, жалко их!

До этого мы безуспешно пытались достучаться до Нарисы Закиевны, дочери ветерана.

- Да она вам боится открывать! – объяснила соседка. – Она уже таблетки горстями от любого стука пьет.

Но Нариса Закиевна, видимо, услышав наш разговор, отворила дверь.

В 2009 году семья приобрела по ипотеке квартиру в этом доме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я уже от любого стука таблетки горстями пью! – виновато сказала она. – Шутка ли, такое пережить: у нас замки сломали и меня прямо на табуретке из квартиры вынесли. Куда я пойду? Мать я к родным на время пристроило, они в частном доме живут. А я, когда приставы ушли, вернулась, сорвала бумажку, которой они вход опломбировали. Спасибо неравнодушным людям, которые выложили видео про штурм квартиры в соцсетях. К делу после этого подключилась прокуратура, я уже видела сообщение о том, что будет проведена проверка на сайте Генеральной прокуратуры. Сегодня ко мне приходил сотрудник прокуратуры Дзержинского района с помощницей, они сказали, что я имею право здесь проживать, пока они все проверяют.

Ветеран труда и труженица тыла всю жизнь работала и воспитывала детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«О том, что нашу квартиру продали, я узнала через банк-онлайн»

Мы уже писали об этой истории, о том, как штурмовали квартиру Нарисы Закиевны. Как же дело дошло до такого?

- Раньше мы жили в этом же доме на улице 1-й Колхозной, 4, только в двухкомнатной, а не трехкомнатной квартире, - рассказывает она. – Ее маме предоставило бесплатно в 1989 году предприятие - Порт Пермь, где она работала. Она всю жизнь трудилась, сначала в колхозе, потом вот в порту. Мы с сестрами любили рассматривать медаль «Мать-героиня» на ее груди, она нас пятерых воспитала. Потом прибавились медали ветерана труда, ко Дню Победы.

Я всегда была рядом с мамой. Мы жили с ней и моим сыном. А когда тот повзрослел, мы стали подумывать о расширении жилплощади. Взрослому парню неловко было жить со мной в одной комнате. И тут я узнала, что в нашем же доме продают трехкомнатную квартиру. И в 2009 году я приобрела ее по ипотеке за 2 миллиона 130 тысяч рублей. Взносы в банк – примерно около 7500 рублей - каждый месяц я выплачивала исправно. Но в 2017 году возникли проблемы с работой, и я пропустила несколько месяцев, не выплатив около 30 тысяч рублей. В общей сложности мне оставалось заплатить банку по ипотеке около 380 тысяч рублей.

Как рассказывает Нариса, однажды она зашла в банк-онлайн и увидела, что на ее карточке появилась сумма в 1 миллион 870 тысяч. Она с удивлением выяснила, что их квартиру продали за такие деньги на торгах.

- Я разыскала покупателей – пожилую женщину с сыном, и объяснила ей свою ситуацию, сказала, что нам жить негде, - рассказывает Нариса. – Те не сразу, но согласились принять эти деньги обратно. Я вернула их им при свидетелях в банковском офисе. И позже краевой суд признал эту сделку недействительной.

Ветеран труда и труженица тыла всю жизнь работала и воспитывала детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но деньги по ипотеке отдавать банку было надо. И Нариса решила, что поменяет трехкомнатную квартиру на двухкомнатную, а разницу в цене использует для погашения долга.

- Как сейчас помню, я обратилась в агентство недвижимости 12 февраля 2017 года, и этот Валентинов день стал черным для меня, - рассказывает она. – Сначала мы договаривались о том, что мою квартиру продадут за 2 миллиона 700 тысяч, а мне подыщут вариант в пределах 2 миллионов 200 тысяч, и это меня устраивало. Потом начались какие-то задержки, меня держали в комнате для переговоров несколько часов. И тут появился представитель микрофинансовой организации. Меня уверяли, что мою квартиру с ее историей дороже, чем за 1 миллион 700 тысяч не продать, что мне готовы сразу на руки выдать в качестве предоплаты 400 тысяч, если я прямо сейчас подпишу договор купли-продажи своей трехкомнатки этому человеку. От усталости я уже почти ничего не соображала. Затем, помню, меня повезли в МФЦ для регистрации сделки. Мне выдали на руки 300 тысяч, объяснив, что 100 тысяч взяли за консалтинговые услуги. На следующий день я опомнилась и написала заявление в МФЦ о том, что я отзываю сделку. И такое же письмо послала в агентство по недвижимости. Но все было напрасно. Дзержинский суд удовлетворил иск этого человека о выселении, и теперь он мне житья не дает. Я пробовала подать апелляцию на решение суда, но мне не удалось этого сделать.

Нариса говорит, что уголовное дело о мошенничестве по ее заявлению завели еще в начале 2018 года, но его трижды прекращали и снова открыли только после ее жалоб в Москву. Она хочет, чтобы прокуроры и следователи разобрались в законности этой сделки и наказали виновных в том, что ее с сыном и престарелой мамой-ветераном выгоняют сейчас на улицу.

Прокуратура проведет проверку

- Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Дзержинского района г. Перми организовали проверку информации, размещенной в сети Интернет, о принудительном выселении 93-летней жительницы г. Перми и ее дочери из жилого помещения, - сообщили в краевой прокуратуре. - В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка совершенной сделки, в результате которой граждане лишились жилья, а также действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений. При выявлении нарушений будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.