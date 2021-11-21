Фигуристы из Прикамья завоевали «золото» в парном катании на прошедшем в Перми этапе Кубка России

Первые две ступеньки пьедестала - за пермскими фигуристами! Фото: краевое правительство.

Это без лишней скромности можно назвать триумфом пермского парного фигурного катания. Сразу две пары заняли верхние ступеньки пьедестала почета.

Наивысший балл соревнований, которые прошли в УДС «Молот» в Перми - 189.74 балла за две программы – набрала спортивная пара из Пермского края Матвей Янченков и Екатерина Чикмарёва. Катя и Матвей стали победителями пятого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Серебряные награды – также у воспитанников пермской школы фигурного катания. На вторую ступень пьедестала с результатом в 162.36 балла за два проката поднялись Илья Иванов и Анна Киреева.

Бронзу завоевали москвичи Дмитрий Чигирев и Анастасия Костюк с 160.07 баллами.

Тренируются пермские спортсмены у Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой в СШОР «Старт». Обе пары, добившиеся успеха на этапе Кубка России, могут теперь претендовать на путевки на чемпионат России – это важный отборочный этап перед Олимпийскими играми.

Победное выступление пермяков добавит шансов на проведение в следующем году в краевом центре международных соревнований по фигурному катанию.

- Наши спортсмены продемонстрировали отличный результат, что станет весомым подкреплением нашим планам, - прокомментировал президент Федерации фигурного катания Пермского края Дмитрий Шубодёров. – Пока не могу открывать все карты, но предварительно можно говорить о том, что в следующем году Пермь сможет принять международный турнир по фигурному катанию, а в год 300-летия краевой столицы мы также планируем весьма масштабное спортивное мероприятие.

- Хочу выразить слова благодарности руководству Пермского края и региональной Федерации фигурного катания за организацию соревнований на самом высоком уровне, - поблагодарил генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган. - Думаю, что в скором времени Пермь сможет принимать и более крупные соревнования.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что в Прикамье запланирована реализация крупных амбициозных спортивных проектов.

- Это делается для того, чтобы Пермский край мог претендовать на большие международные спортивные соревнования и стать центром притяжения любителей спорта со всей страны, – отмечал Дмитрий Махонин.

Стоит напомнить, что на этапе Кубка России в Перми впервые в истории женского фигурного катания 14-летняя воспитанница школы Этери Тутберидзе Аделия Петросян исполнила четверной риттбергер.

Пятый этап является заключительным перед финалом Кубка страны. В этой серии турниров, как и на других всероссийских стартах, проходит отбор и формирование взрослых и юниорских сборных России.