«Я тебе жизнью обязан». В Пермском крае спасли молодого мужчину, который провалился под лед на реке

Спустя несколько дней Станислав связался с Андреем и поблагодарил его за спасение

Мы уже писали о том, как в субботний вечер, 13 ноября, 32-летний житель Верхнечусовских городков Станислав Григорьев решил перейти реку Чусовую по тонкому льду, но провалился в воду и начал тонуть. Молодого мужчину спас местный житель Андрей Разбойников. Корреспондент «Комсомолки» связался с Андреем и узнал, как ему удалось спасти жизнь человеку.

- Около 19:00 мне позвонила соседка Юля Макарова и тревожным голосом сказала, что со стороны реки слышит крики о помощи, - вспоминает Андрей. - Я сел на велосипед и помчался на место. Было уже темно и определить, откуда доносятся крики, оказалось довольно непросто. Я решил проехать по дамбе до пирса, чтобы понять, где находится человек. В метрах 50 от берега увидел увидел силуэт тонущего, проверил прочность льда и понял, что если пойду - провалюсь. Чтобы успокоить мужчину, я начал с ним говорить. Спросил, как его зовут и сказал, что скоро прибудет помощь.

Андрей запрыгнул на велосипед и поехал домой за надувной лодкой, а Юле сказал поддерживать разговор с тонущим и звонить в местную пожарную часть. Накачав лодку, Андрей вернулся к реке, тут же подъехали и сотрудники МЧС.

Та самая надувная лодка, на которой Андрей добирался до тонущего Станислава. Фото предоставлено Андреем Разбойниковым.

- Пожарные достали две веревки, одной обвязали меня, а вторую дали с собой - на случай, если придется кидать тонущему. Дали топор с крюком, я прыгнул в лодку и начал пробиваться к тонущему. Лед был толщиной два сантиметра, еще сантиметр - наледь. Сперва я пытался долбить лед алюминиевыми веслами - не выходило, тогда я начал рубить его топором, но дело шло медленно и за несколько минут я продвинулся всего на 3-4 метра. Тогда пожарные посоветовали пробиваться при помощи крюка, и дело пошло. Фары пожарной машины хорошо освещали путь к тонущему, и я, втыкая крюк топора в лед, как бы подтягивался на лодке. Добираться было очень непросто - топор весь обледенел, а мои колени упирались в еще несломленный лед, и лодка шла с трудом. Приходилось сначала сидя втыкать в лед крюк, а потом ложиться на бок и подтягиваться вместе с лодкой.

Андрей Разбойников

Когда Андрей добрался до Станислава, то увидел, что веревка, которой его обвязали, развязалась на полпути. А Стас вцепился в лодку с широко открытыми глазами и кричал: «Помогите, помогите!»

- Я обвязал его веревкой и хотел закинуть на борт, но днище лодки порвалось и ее начало спускать. Решил оставить Стаса привязанным к лодке и начал грести к берегу. Вскоре понял, что через узкую майну лодка с человеком сбоку не пройдет, решил рискнуть и затащил Стаса в полусдутую лодку. Расталкивая веслом льдины и отталкиваясь от коренного льда, мы начали двигаться в сторону берега. Добравшись до веревки, которая отвязалась на полпути, я обвязал ее вокруг себя, уперся в борт лодки ступнями, прилег на Стаса, чтобы его почувствовать и крикнул пожарным, чтоб нас вытягивали. Выбравшись на берег, я не чувствовал ног, соседка тут же увезла меня домой. А Стаса положили на носилки, накрыли одеялом и увезли в больницу.

Спустя несколько дней Станислав связался с Андреем и поблагодарил его за спасение.

Андрей надеется, что Станислав больше никогда не будет переходить реку по тонкому льду

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