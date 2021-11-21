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Происшествия21 ноября 2021 15:00

«Я тебе жизнью обязан». В Пермском крае спасли молодого мужчину, который провалился под лед на реке

Житель Чусового спустил на воду надувную лодку и, разламывая топором лед, добрался до тонущего
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Спустя несколько дней Станислав связался с Андреем и поблагодарил его за спасение

Спустя несколько дней Станислав связался с Андреем и поблагодарил его за спасение

Мы уже писали о том, как в субботний вечер, 13 ноября, 32-летний житель Верхнечусовских городков Станислав Григорьев решил перейти реку Чусовую по тонкому льду, но провалился в воду и начал тонуть. Молодого мужчину спас местный житель Андрей Разбойников. Корреспондент «Комсомолки» связался с Андреем и узнал, как ему удалось спасти жизнь человеку.

- Около 19:00 мне позвонила соседка Юля Макарова и тревожным голосом сказала, что со стороны реки слышит крики о помощи, - вспоминает Андрей. - Я сел на велосипед и помчался на место. Было уже темно и определить, откуда доносятся крики, оказалось довольно непросто. Я решил проехать по дамбе до пирса, чтобы понять, где находится человек. В метрах 50 от берега увидел увидел силуэт тонущего, проверил прочность льда и понял, что если пойду - провалюсь. Чтобы успокоить мужчину, я начал с ним говорить. Спросил, как его зовут и сказал, что скоро прибудет помощь.

Андрей запрыгнул на велосипед и поехал домой за надувной лодкой, а Юле сказал поддерживать разговор с тонущим и звонить в местную пожарную часть. Накачав лодку, Андрей вернулся к реке, тут же подъехали и сотрудники МЧС.

Та самая надувная лодка, на которой Андрей добирался до тонущего Станислава. Фото предоставлено Андреем Разбойниковым.

Та самая надувная лодка, на которой Андрей добирался до тонущего Станислава. Фото предоставлено Андреем Разбойниковым.

- Пожарные достали две веревки, одной обвязали меня, а вторую дали с собой - на случай, если придется кидать тонущему. Дали топор с крюком, я прыгнул в лодку и начал пробиваться к тонущему. Лед был толщиной два сантиметра, еще сантиметр - наледь. Сперва я пытался долбить лед алюминиевыми веслами - не выходило, тогда я начал рубить его топором, но дело шло медленно и за несколько минут я продвинулся всего на 3-4 метра. Тогда пожарные посоветовали пробиваться при помощи крюка, и дело пошло. Фары пожарной машины хорошо освещали путь к тонущему, и я, втыкая крюк топора в лед, как бы подтягивался на лодке. Добираться было очень непросто - топор весь обледенел, а мои колени упирались в еще несломленный лед, и лодка шла с трудом. Приходилось сначала сидя втыкать в лед крюк, а потом ложиться на бок и подтягиваться вместе с лодкой.

Андрей Разбойников

Андрей Разбойников

Когда Андрей добрался до Станислава, то увидел, что веревка, которой его обвязали, развязалась на полпути. А Стас вцепился в лодку с широко открытыми глазами и кричал: «Помогите, помогите!»

- Я обвязал его веревкой и хотел закинуть на борт, но днище лодки порвалось и ее начало спускать. Решил оставить Стаса привязанным к лодке и начал грести к берегу. Вскоре понял, что через узкую майну лодка с человеком сбоку не пройдет, решил рискнуть и затащил Стаса в полусдутую лодку. Расталкивая веслом льдины и отталкиваясь от коренного льда, мы начали двигаться в сторону берега. Добравшись до веревки, которая отвязалась на полпути, я обвязал ее вокруг себя, уперся в борт лодки ступнями, прилег на Стаса, чтобы его почувствовать и крикнул пожарным, чтоб нас вытягивали. Выбравшись на берег, я не чувствовал ног, соседка тут же увезла меня домой. А Стаса положили на носилки, накрыли одеялом и увезли в больницу.

Спустя несколько дней Станислав связался с Андреем и поблагодарил его за спасение.

Андрей надеется, что Станислав больше никогда не будет переходить реку по тонкому льду

Андрей надеется, что Станислав больше никогда не будет переходить реку по тонкому льду

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