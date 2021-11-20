В Пермском крае пропали три подростка

Арсений Федорович, Полина Федосеева, Никита Отинов (слева - направо)

В Пермском крае из краснокамского ГКУСО ПК ЦПД сбежали три ребенка – два мальчика: 14-летний Арсений Федоровч, 17-летний Никита Отинов и 17-летняя Полина Федосеева. О случившемся рассказали в поисковом отряде ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край». В последний раз детей видели 19 ноября.

Приметы Арсения Федоровича: 13-14 лет, карие глаза. Худощавое телосложение и рост около 170 сантиметров. Прямые и темно-русые волосы.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны-джогеры и матерчатые темно-синие кроссовки.

Из особых примет – маленькая татурировка на пальце в виде креста.

Приметы Никиты Отинова: 17-18 лет на вид, среднее телосложение и рост около 170 сантиметров. Голубые глаза и прямые светло-русые волосы.

Был одет в черную куртку с темно-зелеными вставками на груди. Кофта серого цвета, а низ кофты - малинового цвета. Черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные кроссовки.

Особые приметы – татуировка в виде головы льва на левой груди. На правой кисти тату в виде розы. А на левой кисти на указательном и безымянных пальцах по тату в виде наперстка.

Приметы Полины Федосеевой: 17 лет на вид, худощавое телосложение. Рост около 178 сантиметров. Голубые глаза и прямые темные волосы.

Была одета в черное пальто с капюшоном, синие джинсы, черную майку и темные кроссовки. На лице веснушки.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении сбежавших детей, просят звонить по телефонам:

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