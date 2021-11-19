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Общество19 ноября 2021 20:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 20 ноября 2021 года: в регионе не будут отменять QR-коды

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Перми на 20 ноября 2021 года
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Накануне в Пермский край привезли более 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Накануне в Пермский край привезли более 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что введение QR-кодов положительно сказалось на темпах вакцинации и их отмена не планируется, так как люди перестанут вакцинироваться. Сейчас прорабатывается вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте, на федеральном уровне.

Тем временем число новых заболевших коронавирусом постепенно снижается. За последние сутки опасную инфекцию диагностировали у 697 человек. По данным на утро, 20 ноября, в тяжелом состоянии в ковидных отделениях находится 397 пациентов. Из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в регионе от ковида скончались 43 человека, всего с начала пандемии 6 533 человека. Общее число заболевших в Прикамье достигло 133 144.

Накануне в Пермский край привезли более 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19: 42 000 комплектов «ГамКовидВак» (Спутник V) и 54 200 доз вакцины «Спутник Лайт».

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