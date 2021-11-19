Прикамский бренд «Вишерская карамельная ягода» назвали гастрономической находкой года

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Сладости из шишек, чайный квас, ореховое варенье по-пермски, коми-пермяцкие посикунчики с пистиками, гайвинский сыр из козьего молока, уинский мед – эти и многие другие вкусные уникальные продукты производители Прикамья при поддержке краевого Минсельхоза представили на конкурс «Вкусы России-2021».

На национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства РФ, составили своеобразный рейтинг полезных вкусностей в семи номинациях. В этом году участие в нем приняли свыше 700 уникальных брендов из 84 регионов страны. Их оценивала компетентная экспертная комиссия - представители ритейла, ресторанного бизнеса, институтов развития и органов власти.

- Пермский край принимал активное участие в конкурсе, - сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия. - 25 продуктов и блюд прикамской кухни боролись за звание победителя в нескольких номинациях. Участие Прикамья было весьма успешным. Наш лидер – Вишерская карамельная ягода – вошел в ТОП-10 брендов в номинации «Гастрономическая находка». Всего в ней было представлено четыре сотни брендов со всей страны.

Родоначальником бренда «Вишерская карамельная ягода» является пермский предприниматель Наталья Барон. Она оставила работу в московском банке и вернулась на родину, чтобы продвигать вкусную продукцию из местных дикоросов.

В 2017 году с партнерами она зарегистрировала компанию «Лаврушин». Был оборудован цех подготовки сырья в Соликамске, кондитерское производство в Перми. Теперь здесь выпускают конфеты «Весёлые грохотульки» с начинкой из ягод дикорастущей малины и черники, мармелад из натурального ягодного сырья.

- После сбора и калибровки лесные ягоды проходят процесс сублимации, - объясняют в компании. - Их быстро замораживают при температуре до - 200 градусов. Такая технология позволяет сохранять в ягодной продукции до 96 процентов полезных веществ.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что агропромышленная отрасль может и должна стать драйвером для развития экономики региона.

- Пермский край промышленный регион, но сельское хозяйство также является одним из ключевых направлений развития, - отмечал Дмитрий Махонин. - Поддержке отрасли уделяется большое внимание, предприниматели и предприятия получают субсидии и гранты на модернизацию производства, на переработку продукции. Край направляет также инвестиции в развитие инфраструктуры сельских территорий, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать. Участие в конкурсе «Вкусы России» будет для сельхозпроизводителей хорошим стимулом к тому, чтобы расширять производство, искать новые каналы сбыта, развивать аграрный и гастрономический туризм.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Вкусы России» был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Организатором выступило Министерство сельского хозяйства РФ. Генеральным партнером конкурса выступает АО «Россельхозбанк».

Курируют различные номинации розничная сеть «Магнит», ОАО «РЖД», АО «Росагролизинг».