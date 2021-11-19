Известного артиста балета из Перми обвинили в США в сексуальных домогательствах к 16-летней девушке

Артисту балета из Перми грозит 25 лет заключения. Фото: live-feeds.com

- Как только девушку увезли, а Ивана взяли, у полицейского управления тут же столпилась толпа журналистов, которым нужно было шоу, - говорят родственники артиста балета из Перми Ивана Порошина.

Ради будущего детей терпел гадости за спиной

Сейчас известный 38-летний артист балета родом из Перми находится в следственном изоляторе американской тюрьмы. Самой страшной, на границе с Мексикой. В основном там содержатся мигранты, и несложно представить, насколько непросто находиться там белому мужчине - артисту балета.

Ивана Порошина обвиняют в сексуальных домогательствах к 16-летней ученице, ему грозит 25 лет заключения. В американских в СМИ уже написали, что он якобы признался в «сексуальных контактах».

Солист Пермского театра оперы и балета в 2001 году окончил Пермское хореографическое училище и сразу был принят в труппу театра. В Пермском театре оперы и балета он танцевал в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Раймонде» и десятках других балетов. Имя Ивана Порошина не раз называли в числе лучших солистов балета на конкурсе профессиональных театров, дважды он был номинирован на «Золотую маску».

В 2013 году солист балета Иван Порошин стал лауреатом городской премии в сфере культуры и искусства. Фото официальная группа ВК Пермский театр оперы и балета.

В 2018 году талантливого артиста пригласили работать в США преподавателем хореографии. Он переехал туда с женой и дочкой.

- А потом у них родилась еще одна дочь, - рассказала «КП» сестра Ивана Порошина. – Работать было непросто: в менталитете россиян и американцев много различий: нередко родители его американских учеников говорили за спиной гадости, а когда смотрели в глаза – улыбались. Но ради будущего своих детей и лучшего им образования, Иван терпел и все-таки решил остаться в США. В 2021 году он подал на грин-карту и в июле получил ее.

В американских СМИ заверяют, что пермяк во всем признался

Как и что происходило в тот день, когда Ивана арестовали, мама и сестра Ивана Порошина в Перми знают только со слов его жены и дочери, и, по их мнению, то, что происходит с Иваном сейчас – это вопиющая несправедливость.

Этим летом вместе со своей семьей преподаватель хореографии поехал преподавать в летнем балетном лагере. Он жил вместе с учениками в одном отеле.

В один из вечеров 16-летняя ученица пожаловалась на состояние здоровья, и Иван по просьбе матери девушки, зашел к ней в комнату - проверить. А потом, по заверениям американских СМИ, он начал приставать и якобы угрожать ученице. И артиста обвинили в сексуальных домогательствах и арестовали.

- В заголовках многих СМИ сейчас мелькает слово «изнасилование», но оно вообще далеко от действительности, - объясняют родные. – В материалах дела даже речи об этом не идет. Еще нам известно, что потерпевшая даже не прошла экспертизу, зато у нее есть платный адвокат. А Иван прошел все полиграфы, но у него нет частного адвоката. А тот, что есть, был в СИЗО трижды и за четыре месяца не смог добиться, чтобы с Ивана сняли хотя бы одно из тяжких обвинений.

Еще одна проблема – переводчика обвиняемому россиянину могут предоставить только на суде. Иван, конечно, говорит по-английски, но это разговорный язык, а понимать юридические тонкости ему сложно.

Родные Ивана Порошина обращались за помощью в МИД, но там им объяснили, что спасти человека в подобном случае можно только с помощью частного адвоката и порекомендовали найти на это средства.

- Обращались мы и театр, где раньше работал Иван, нам оказали моральную поддержку и даже перевели несколько частных переводов на счет, где мы собираем на адвоката, но опубликовать об этом из соображений этики в театре не могут, - говорят родные. - А на оплату русскоговорящего адвоката нужно собрать не менее 60 тысяч долларов, поэтому мы и открыли сбор.

Помочь в оплате адвоката семье Ивана Порошина можно переведя посильную сумму на карту, привязанную к номеру телефона +7 982 49 333 10 (Любовь Георгиевна Порошина).