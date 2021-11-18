Коронавирус в Перми, последние новости на 19 ноября 2021 года: заражения выявили в 38 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели еще 697 человек. Такие данные привели в региональном Роспотребнадзоре. В ковидных отделениях края на сегодня находятся 415 пациентов. 188 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Пермском крае от коронавируса скончались 6 490 человек. 37 пациентов скончалось за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 132 447.

Новые случаи COVID-19 выявили в 38 муниципалитетах региона. 245 заражений в Перми. 172 заболевших в Чайковском. 50 – в Пермском муниципальном районе.

У 36 жителей коронавирус выявили в Октябрьском районе. В Осинском городском округе – у 28, в Краснокамском городском округе – у 15. В Горнозаводском городском округе – у 13, в Кунгуре – у 11. 10 случаев заражения выявлено как в Бардымском, так и в Еловском муниципальных округах.

Фото: permkrai.ru

В Губахе COVID-19 подтвердили у 9 человек. По 8 заболевших в Лысьве и Суксуне. По 7 случаев ковида в Кишертском муниципальном округе и Нытве. По 5 заболевших выявлено в Кунгурском районе, Оханском городском округе, Куединском и Уинском муниципальных округах.

По четыре прикамца заразились в Ординском муниципальном округе, Верещагинском, Очерском и Чернушинском городских округах. По три заболевших зафиксировано в Березниках, Чусовском городском округе, Александровском, Карагайском и Сивинском муниципальных округах.

По два жителя с COVID-19 выявлено в Кизеле, Кудымкаре, Большесосновском и Частинском муниципальных округах, а также в Гремячинском, Красновишерском и Соликамском городских округах.

По одному инфицированному обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Березовский муниципальный округ, Добрянский городской округ и ЗАТО Звездный.