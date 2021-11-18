Не торопитесь покупать подорожавшую гречку

Яйца вряд ли в ближайшее время подешевеют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сахарный песок в магазинах уже по 50 рублей, а то и выше, - удивляются пермяки. - А ведь цены на него, как и на подсолнечное масло, должны быть заморожены. Сахар не мог стоить дороже 46 рублей за килограмм, а масло - не дороже 110 рублей.

- Соглашение между сельхозпроизводителями и Правительством России о предельных ценах на сахар-песок и масло подсолнечное уже прекратило свое действие, - рассказал «Комсомолке» руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.- Но при этом мы продолжаем отслеживать динамику цен на социально значимые продукты питания (бакалея, крупы, молочные продукты, мясо, рыба, хлебобулочные изделия, кура, куриное яйцо), чтобы не допустить резкого их роста.

Но вот осенью резко подорожала гречка, в некоторых магазинах она стоит аж 117 рублей за килограмм. Что может сделать в таком случае УФАС?

- ВпрямуюПермское УФАС остановить рост цен не может, потому что торговые сети покупают ее в других регионах, на которые мы повлиять не в силах, - объяснил Александр Плаксин. - Но в прошлом году мы разбирались с аналогичной ситуацией, когда производитель из Челябинской области резко поднял цену на гречку, злоупотребляя доминирующим положением на рынке. Мы направили информацию в ФАС России, чтобы они приняли меры. В итоге, если помните, цены на гречку удалось снизить до 50 рублей за килограмм.

В этом году подорожание производители объясняют низким урожаем гречихи из-за засухи.И опять ФАС проводит разбирательства, насколько оправдано повышение цены. Но в любом случае, антимонопольщики рекомендуют пермякам не бросаться скупать гречку. Во-первых, есть шанс, что цены на нее вновь удастся снизить, а во-вторых, ажиотажный спрос только провоцирует рост цен.

Но если гречка на Урале почти не растет, то вот яйцом Пермский край в состоянии обеспечить себя полностью. А оно тоже подорожало.

- Мы провели проверку трех птицефабрик - Платошинской, Менделеевской и Чайковской. И обнаружили ряд объективных факторов, которые обусловили рост цен,- подорожали корма для птицы и антибиотики, которыми лечат молодняк кур. Значительно выросли в цене и эмбрионы, из которых выращиваются курицы. Они, кстати,закупаются в Европе, потому что в России нет рынка эмбрионов. Это все и сказалось на подорожании кур и яйца.