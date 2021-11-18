В Перми утвердили прогнозный план приватизации на три года

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Пермской городской думы утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на предстоящие три года.

Как объяснила и. о. заместителя главы администрации города Перми Елена Гонцова, ориентировочная сумма, которую предполагается выручить за счет продажи объектов на аукционах в предстоящий период, составляет более 254 миллионов рублей.

В план приватизации включили 17 новых объектов - 13 встроенных помещений и четыре доли в праве собственности на земельные участки. Всего теперь в нем 43 объекта - 10 отдельно стоящих зданий, 25 встроенных помещений, одна доля в праве собственности на фундамент жилого дома и семь - на земельные участки.

В будущем году за счет реализации муниципального имущества в бюджет города должно поступить дополнительно 57 миллионов рулей, а если в 2022 году будут проданы здания бывшего Центра фтизиопульмонологии на улице Капитана Пирожкова, 37, то 162 миллиона рублей.

Елена Гонцова отметила, что ориентировочная сумма, которую предполагается выручить за счет продажи объектов на аукционах в течение трех лет, составляет более 254 миллионов рублей. При этом сократятся расходы на содержание того, что сейчас не используется.

На предварительном рассмотрении этого вопроса на комитетах гордумы депутаты интересовались, изучалась ли возможность использования имущества, которое предполагается выставить на торги, для муниципальных нужд? Представители администрации объяснили, что судьба каждого из объектов обсуждалась с работниками соответствующих отраслей.

Депутат Геннадий Сторожев предложил при продаже подвальных и встроенных помещений в многоэтажках прежде всего учитывать интересы жильцов этих домов. Елена Гонцова ответила, что представители районных администраций должны помочь организовать общие собрания собственников жилья по этому поводу.

- Важно максимально эффективно использовать муниципальное имущество и не тратиться на то, что не используется по назначению, - подчеркнул депутат Михаил Бесфамильный.

В итоге депутаты единодушно проголосовали в первом чтении за Прогнозный план приватизации муниципального имущества города на предстоящие три года.

Пермские парламентарии на заседании гордумы утвердили в первом чтении проект бюджета Перми на 2022 год и последующие два года. Таким образом, определены основные параметры бюджета.