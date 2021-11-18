Бюджет города принят в первом чтении

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Пермские парламентарии на заседании гордумы утвердили в первом чтении проект бюджета Перми на 2022 год и последующие два года. Таким образом, определены основные параметры бюджета.

В частности, на следующий год прогнозируются доходы в 43 миллиарда 564 миллиона рублей, а расходы - в 45 миллиардов 897 миллионов рублей, дефицит составит 2 миллиарда 333 миллиона.

Как отметила первый заместитель Пермской городской Думы Наталья Мельник, на профицит бюджета планируется выйти к 2024 году, когда он должен составить 594 миллиона рублей.

Как объяснил глава Перми Алексей Дёмкин, бюджетный дефицит на 2022 и 2023 годы обусловлен существенными расходами на возведение объектов и благоустройство территорий к 300-летию города. Так, больше 14 миллиардов рублей в ближайшие два года будет направлено в бюджет развития, в 2024 году он запланирован в объеме 6,7 миллиарда рублей с учетом завершения крупных инвестиционных объектов к юбилею Перми.

Алексей Дёмкин также заверил депутатов, что в проекте бюджета сохраняется его социальная направленность - половина расходов будет направлена на развитие и содержание социальной сферы.

Пермь продолжит участие в пяти национальных проектах. Средства будут направлены на ремонт 860 тысяч квадратных метров автомобильных дорог, расселение 102 тысяч квадратных метров аварийного жилья, строительство зданий для двух школ, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт ТЮЗа. Предусматривается также реконструкция ДК молодежи, возведение в Перми крематория.

Депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета.

- Нам предстоит большая работа по подготовке проекта бюджета ко второму чтению, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Мы должны сделать все возможное, чтобы выполнить ее своевременно и качественно. Поправки и предложения о корректировке бюджета будут рассматриваться вплоть до 21 декабря. В нем должны быть предусмотрены все необходимые ресурсы для повышения качества жизни горожан и развития городской среды. В текущих сложных условиях балансировка бюджета является непростой задачей. Особого внимания требует бюджетный дефицит, который в первые два года предстоящей трехлетки составит около 4,5 миллиарда рублей. Только в случае проведения грамотной финансовой политики мы сможем выйти на запланированный в 2024 году бюджетный профицит.