«Пермяки достойны качественных дорог и современных дворов»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь постепенно приобретает зимний облик, городские улицы уже украшает белоснежное покрывало. В связи с этим еще более актуальным становится вопрос о содержании дорог, дворов, тротуаров.

О том, как в краевом центре ремонтируются дороги и благоустраиваются придомовые территории, пермским парламентариям в рамках депутатского часа рассказали и. о. заместителя главы администрации города Перми Сергей Красильников и заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин. Депутаты гордумы задали им множество вопросов.

В частности, депутаты интересовались, как будут использоваться в городе современные противогололедные материалы.

- В центральных районах города используется новый реагент «Бионорд», он хорошо зарекомендовал себя в условиях перепадов температуры, в этом году он будет применяться только в центре города, но в дальнейшем будем рассматривать его более широкое использование, - объяснил Сергей Красильников.

Представители администрации также пообещали депутатам, что состояние городских улиц в осенний и зимний период будут контролировать в ежедневном режиме. Они заверили, что техника и работники подрядных организаций на 100 процентов готовы к зиме.

- Основной контроль у нас производят заказчики из МКУ благоустройства районов, - объяснил Сергей Красильников. - Они контролируют подрядчиков ежедневно. Также у нас есть в контрольном департаменте административно-техническая инспекция, ее сотрудники обходят пешком микрорайоны и контролируют состояние улиц и дворов, - отметил Сергей Красильников.

В ответ на вопрос одного из депутатов Серей Красильников сообщил, что ремонт трамвайных путей в Мотовилихинском районе должны закончить к началу зимы - к 1 декабря. Он пообещал Владимиру Манину, что возьмет на контроль ремонтные работы в районе улицы Лифанова, где наблюдается отставание от графика.

Депутаты обратили внимание докладчиков, что пермяки хотели бы жить в городе с благоустроенными дворами.

- Вопросы благоустройства придомовых территорий неизменно входят в ТОП обращений граждан, -отметил депутат Арсен Болквадзе. - Пермяки достойны того, чтобы ходить по чистым улицам и современным дворам.

- Было бы логично увеличить финансирование на это направление, - поддержал своего коллегу депутат Дмитрий Федоров.

Игорь Субботин проинформировал парламентариев, что в администрации считают приоритетным благоустройство территорий возле пермских многоэтажек.

- В этом году было благоустроено 66 дворов, в следующем - благоустроим 69, а всего в течение трех лет мы должны облагородить 732 дворовых территорий, - сообщил он. - Мы сейчас по этому направлению - среди лидеров в Приволжском федеральном округе. Согласен с предложением об активизации этой работы, тем более что в этом нас поддерживают краевые власти.