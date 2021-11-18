Как в Перми изменятся цены на общественный транспорт после Нового года

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу после новогодних каникул нас ждет не слишком приятный сюрприз: билеты на автобусы и трамваи в Перми придется покупать с 10 января уже по 33 рубля. Причем никаких скидок при безналичном расчете больше не будет. Бесплатную пересадку теперь также сделать не удастся - пересесть на другой вид транспорта в течение 40 минут можно будет, лишь заплатив 17 рублей. И - только транспортной картой.

Провезти с собой багаж тоже будет накладно. За него нужно будет заплатить не половинную стоимость билета, как сейчас, а полную - то есть 33 рубля.

Такие тарифы утвердили депутаты Пермской городской Думы. При этом представители администрации предлагали поднять цену за билет уже в этом году до 34 рублей, а в начале января - до 35.

В качестве утешения пермякам пообещали снизить цену за проездные. Новое тарифное меню на следующий год уже приняли, мы свели утвержденные цены в таблицу.

Льготные проездные с 10 января, кроме школьников с 5-го по 11-й класс, студентов и пенсионеров, теперь смогут приобрести и малоимущие многодетные пассажиры. Разъяснить, как им подтвердить статус льготника и приобрести льготные проездные, пообещали позднее.

Школьники с 1-го по 4-й класс смогут ездить на городском транспорте в новом году бесплатно.

Сравним прежние цены на билеты и проездные с новыми.