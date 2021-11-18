В Минздраве рассказали, что будет с вакцинированными пермяками, которые заболеют коронавирусом

Вакцинированные «Лайтом» теперь будут получать QR-код только через 21 день после прививки. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Метод разобщения часто используется в мире во время крупных эпидемий, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Вадислав Семериков. - Эта мера дает мощный профилактический эффект, вот и в Пермском крае за период нерабочих дней удалось достичь 25-процентного снижения количества обращений на «Скорую помощь».

На 21 % уменьшилось количество госпитализаций с диагнозом «пневмония», да и самих пневмоний стало меньше на 37%. В итоге в коронавирусных отделениях освободилось около 35% коечного фонда.

Еще один способ, который помог стабилизировать ситуацию с заболеваемостью в Прикамье, - это введение QR-кодов. Чтобы иметь возможность посещать непродовольственные магазины, кафе и театры, люди пошли вакцинироваться.

В «нерабочие дни» работали 22 мобильные бригады, в итоге количество пермяков и жителей края, сделавших прививку от COVID-19, перевалило за миллион человек. А это значит, что мы уверенно движемся к созданию коллективного иммунитета, однако чтобы достичь его, нужно вакцинировать еще не менее 300 - 400 тысяч человек.

И успокаиваться пока рано. Тем, кто не сделал прививку, по-прежнему угрожает опасный штамм «дельта» коронавируса. Если раньше эта болезнь характеризовалась длительным инкубационным периодом - до двух недель, то сейчас от заражения до начала болезни может пройти всего один-два дня.

Из-за быстрого инфицирования и распространения инфекции в домашних очагах в стационары заболевших госпитализируют целыми семьями. Болеют чаще взрослые, среди детей ситуация стабильная.

Накануне в Пермский край привезли более 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19: 42 000 комплектов «ГамКовидВак» (Спутник V) и 54 200 доз вакцины «Спутник Лайт».

- Будем наращивать темпы вакцинации, причем «Спутник Лайт» начнем использовать только для переболевших коронавирусной инфекцией и для ревакцинации, - отметил эпидемиолог. - Отмечу, что вакцинированные «Лайтом» теперь будут получать QR-код тоже только через 21 день после прививки.

- Надо учесть, что прививка снижает риски для здоровья, повышает иммунитет и сопротивляемость организма к COVID-19, - отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Даже если человек заразится, заболевание не дает осложнений и проходит в легкой форме.

Еще одна тонкость, которая начала действовать не так давно: если вакцинированный человек заразился и переболел коронавирусом, то его сертификат сокращается до полугода. А новый QR-код на шесть месяцев появляется в личном кабинете на сайте Госуслуг со дня выписки с больничного листа.