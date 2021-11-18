Туристические маршруты Пермского края, которые реконструируют

Ландшафты «Басег» привлекают своей суровой красотой. Фото: официальная группа ВК «Басеги»

Никто не станет спорить, что Пермский край - это уникальная территория с неповторимыми природными памятниками и ландшафтами. Нам есть чем поразить и удивить своих гостей, причем не только жителей России, но и приехавших из-за рубежа.

Но нередко блага цивилизации еще не успели достичь красот Пермского края, и тем, кто приехал полюбоваться на уникальные природные памятники региона, приходится испытывать неудобства. Чтобы поменять ситуацию и сделать так, чтобы места пребывания путешественников стали комфортными, а значит, и привлечь в регион больше гостей, сейчас развивают туристическую инфраструктуру. Рассказываем, как в ближайшее время изменятся условия экотуризма в Прикамье.

«Басеги»

Заповедник «Басеги» - это остров дикой природы, сохранившейся на Среднем Урале. Его ландшафты полны тайн и привлекают своей особой суровой красотой. Это край древних гор и коренной тайги, уникальных субальпийских лугов и горных тундр. Миссия заповедника - сохранение крупного массива коренных горных елово-пихтовых лесов на Среднем Урале.

В рамках развития туристической отрасли и при поддержке Фонда президентских грантов в заповеднике «Басеги» запустили новый проект «К вершине». Вскоре здесь появится современная инфраструктура, и будут оборудованы экологические тропы.

Архитекторы уже разработали эскизный проект благоустройства пятикилометрового участка экологического маршрута «К вершине Северного Басега». И уже в рамках проекта будет выполнена частичная отсыпка дороги и обустроен двухкилометровый участок экотропы. Здесь появятся указатели, два аншлага и указатель, а также новая входная группа.

На входной группе появится навес, напоминающий вершину скалы. Также здесь планируется установить место отдыха со столом и скамейками. Работы на объекте уже начались: завезен строительный материал и засыпана щебнем площадка у кордона «Счастливый». Это будет начальная точка экотропы «К вершине Северного Басега». Все работы планируется завершить к декабрю 2021 года.

Природный парк «Пермский»

Камень Ветлан - одна из самых популярных природных достопримечательностей Пермского края. Он находится в очень живописном месте и круглый год активно посещается туристами. Находится Ветлан на реке Вишере, выше по течению от Красновишерска и является объектом природного парка «Пермский».

Несколько лет назад здесь случилась трагедия: туристка спускалась по заснеженным и обледеневшим ступеням, поскользнулась и разбилась. После трагического случая деревянную лестницу демонтировали, а подъем на вершину камня со стороны Вишеры запретили.

Этим летом на обустройство туристической инфраструктуры на территории природного парка «Пермский» было выделено более 30 миллионов рублей. Планируется, что в следующем году здесь начнут строить новую лестницу, ведущую на вершину Ветлана, а также появятся удобные беседки и обустроенные смотровые площадки.

Но не только одного Ветлана коснутся работы по улучшению условий для отдыха туристов. В природный парк «Пермский» входят Каменный город, Большое бревно, Столбы, Глухие камни, Говорливый камень, Усьвинские столбы, камень Плакун и пещера Чудесница. Здесь тоже будет реализовано несколько инфраструктурных объектов.

Чтобы погулять по причудливым улочкам и площадям Каменного Города, в Гремячинский район приезжает множество людей. Также здесь проводятся тренировки и соревнования спортсменов, но до недавнего времени у посетителей не было возможности даже купить себе бутылочку воды.

Чтобы исправить это, рядом с Каменным городом планируется установить десять глэмпингов, каждый из которых будет рассчитан на проживание 3 - 4 человек. Рядом - биотуалеты и автомобильная стоянка. Также запланировано строительство кафе, веревочного городка, детской площадки, торговых рядов, беседки и тематических арт-объектов. В планах - обновить лесную дорожку.

Усьвинские столбы тоже считаются одним из самых притягательных мест для туристов. Изюминкой этого места, бесспорно, стал Чертов Палец - отдельно стоящая скала, похожая на палец гиганта. Она завораживает своей красотой, размерами и строением. Первое, что удивляет тех, кто попал в это место впервые, - как он вообще удерживается на такой тонкой «ножке».

Вскоре и на Усьвинских столбах обустроят подъем на вершину. Здесь будут сделаны мостики, лестницы и смотровые площадки. А на самой вершине установят беседки для удобства туристов.