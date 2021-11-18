Нет регистрации на портале Госуслуг? Распечатайте QR-код

В офисах МФЦ можно получить бумажные сертификаты

- Так что, мне сейчас даже варежки не купить? - тяжело вздыхает пермячка Марина Викторовна. У пожилой женщины кнопочный телефон, на который, при всем желании, не установить QR-код. И получается, несмотря на то, что Марина Викторовна весной сделала прививку, а в октябре прошла ревакцинацию, вход в торговые центры ей заказан?

Вовсе нет. С 16 ноября для таких пермяков, которые не имеют регистрации на портале Госуслуг и не могут получить электронный QR-код, хотя имеют на это полное право, предусмотрена возможность пользоваться бумажным сертификатом.

Где и как получить бумажный сертификат

Напомним, жители Прикамья, прошедшие вакцинацию, а также те, кто переболел коронавирусной инфекцией за последние шесть месяцев, могут получить соответствующий QR-код. В электронном виде такой документ можно скачать из личного кабинета на Едином портале Госуслуг.

Но многие жители Прикамья не являются пользователями портала или не имеют технической возможности самостоятельно его получить. Острее всего этот вопрос стоит для пожилых пермяков и лиц с ограниченными возможностями.

- Огромное количество пенсионеров не умеют пользоваться интернетом, не имеют смартфонов и ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг. В результате, с момента введения системы QR-кодов в Прикамье, пенсионеры, которым потребовалась срочная регистрация на портале, собирали большие очереди в отделениях МФЦ. В октябре ежедневное количество обращений по данному вопросу увеличилось в 3 раза, - рассказали в пресс-службе краевого многофункционального центра.

Но теперь у прикамцев появилась возможность получить QR-код на бумажном носителе.В соответствии с постановлением правительства РФ, жители края, незарегистрированные на портале Госуслуг, теперь могут получить его при личном обращении в филиалы МФЦ Пермского края.

Для оформления документа на бумажном носителе потребуются:

- паспорт,

- СНИЛС,

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Зарегистрироваться на Госуслугах можно самостоятельно

Не хочется или просто некогда куда-то идти для полученияQR-кода? Это можно сделать по-прежнему самостоятельно - через личный кабинет на портале Госуслуг. Зарегистрироваться на сайте и подтвердить учетную запись можно также, не выходя из дома.

В частности, с помощью мобильных приложений ряда банков. Этот способ подтверждения учетной записи доступен в режиме онлайн клиентам Сбербанка, Почта Банка и банка ВТБ и Тинькофф.

Так, например, пользователям Сбербанк Онлайн для прохождения процедуры подтверждения учетной записи на портале Госуслуг необходимо следовать простой инструкции:

- зайти на сайт кредитной организации;

- выбрать вкладку «Прочее», а затем «Регистрация на Госуслугах»;

- заполнить заявку;

- после заполнения формы банку потребуется некоторое время на проверку заявки, затем учетная запись будет подтверждена.

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Антиковидные ограничения - вынужденная мера

В Пермском крае посещать большинство массовых мероприятий и мест скопления людей могут только жители, прошедшие вакцинацию либо недавно переболевшие коронавирусом, то есть имеющие иммунитет к болезни. Поэтому при входе в торговые центры, учреждения культуры и фитнес-центры необходимо вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды о прививках или перенесенном за последние полгода коронавирусе.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, принимаемые антиковидные ограничения - это вынужденная мера.

- Введенная система QR-кодов доставляет неудобства жителям, но это эффективная мера контроля в условиях пандемии коронавируса. Мы живем в обществе и отвечаем не только за себя, но и за здоровье окружающих, - заявил глава Прикамья во время прямого эфира «ВКонтакте».