Депутаты-справедливороссы предлагают в Прикамье заморозить тарифы на два-три года

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Члены фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании Пермского края предложили объявить в Прикамье мораторий на повышение тарифов в связи со сложной ситуацией, в которой оказались жители края из-за пандемии. В качестве примера, почему это необходимо сделать, они приводят принятое в Перми решение о существенном повышении тарифа на проезд в городском транспорте.

Как известно, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты большинством голосов поддержали предложение администрации Перми об увеличении стоимости проезда в автобусах и трамваях. С 10 января билет в них будет стоить 33 рубля.

Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании Пермского края Вероника Куликова объяснила: справедливороссы предлагают заморозить тарифы, поскольку прикамцы сейчас и без того оказались в сложной финансовой ситуации.

- Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Пермском крае призывает объявить мораторий на любое повышение тарифов для людей на ближайшие два-три года, чтобы дать возможность семьям пережить пандемию и восстановить свой бюджет, - выразила позицию справедливороссов Вероника Куликова. – Например, в Перми было принято решение повысить стоимость проезда в городском транспорте до 33 рублей. К чему это может привести? По статистике сейчас каждый седьмой житель Перми находится за чертой бедности, а на деле таких намного больше. Многие сейчас выживают только благодаря президентским выплатам, для них каждая копейка на счету.

Вероника Куликова считает, что возникает явное противоречие.

- Получается парадокс: федеральные власти стараются поддерживать людей, выплачивают пособия, а пермские власти забирают у них эти деньги, чтобы оплатить многомиллиардные убытки, которые в частности связаны с непродуманными реформаторскими экспериментами. Теперь, когда реформа вылилась в убытки, почему-то покрыть эти убыточность планируется за счёт простых людей, повысив тарифы и отобрав возможность бесплатных пересадок, которые преподносились как главное благо и компенсация за изменение маршрутов.

Руководитель фракции напомнила, что реформы должны проводиться для блага людей, а не наоборот.

- Есть незыблемое правило государственного управления: ни одна реформа не должна снижать благосостояние людей, - подчеркнула она. – А в данном случае мы видим явное снижение благосостояния пермяков как плату за ошибки власти. Это несправедливо. Это надо остановить.