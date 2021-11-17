Коронавирус в Перми, последние новости на 18 ноября 2021 года: В регион доставили более 54 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

С начала пандемии в Пермском крае ковид выявили у 131750 жителей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Прикамье ежедневно выявляется около 700 заболевших коронавирусной инфекцией. Днем ранее ковид подтвердился у 696 человек. В краевых стационарах остаются 4023 пациента с коронавирусом. 433 из них – в тяжелом состоянии, 208 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в регионе от последствий ковида скончалось 6 447 человек. 37 - за последние сутки.

За сутки инфекцию выявили у жителей 31 территории. В Перми 307 заболевших, в Пермском муниципальном районе – 59, в Краснокамском городском округе – 55.

В Березниках ковидом заболели 47 человек, в Чайковском – 39. По 21 случаю в Октябрьском и Оханском округах. В Чернушинском городском округе - 18 человек. По 17 заболевших в Ильинском и Соликамском городских округах. В Березовском муниципальном округе 16 заболевших, в Нытвенском городском округе -14, в Александровском муниципальном округе – 13.

По 8 случаев заболевания коронавирусом в Кунгуре и Очерском городском округе. По 5 человек в Горнозаводском и Лысьвенском городских округах, 4 случая в Гайнском муниципальном округе. По 3 случая в Губахе, Добрянском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе, по 2 – в Верещагинском городском округе, Кудымкаре и Кунгурском районе. По одному заболевшему в ЗАТО Звездный, Кизеле, Еловском и Куединском муниципальном округе, а также Красновишерском, Осинском и Суксунском городских округах.

С начала пандемии в Пермском крае ковид выявили у 131750 жителей.

Накануне в Минздраве региона сообщили, что доставлено 42 тыс. комплектов «ГамКовидВак» (Спутник V) и 54,2 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Теперь новые партии распределят между поликлиниками и частными медорганизациями края, которые проводят вакцинацию населения от коронавируса.

Подчеркнем, что теперь вакциной «Спутник Лайт» будут прививать только тех, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев или хотят ревакцинироваться.

Всего с начала прививочной кампании в Пермский край доставили более 1,29 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,056 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 722,1 тыс. человек.