Что делать пермякам, потерявшим полис ОМС

Это документ, гарантирующий, что вам окажут помощь в любом регионе на территории Российской Федерации Фото: архив "КП"

Полис обязательного медицинского страхования необходим для прикрепления к поликлинике, женской консультации и получения бесплатной медицинской помощи в больницах. Это документ, гарантирующий, что вам окажут помощь в любом регионе на территории Российской Федерации.

Полис ОМС - бессрочный, его не надо менять, как, к примеру, паспорт или водительское удостоверение. Но что делать в том случае, если документ утерян или испорчен?

Первое, что нужно сделать, - обратиться в свою страховую компанию, где вы оформляли Полис ОМС, и написать заявление с просьбой переоформить документ. Если вы не помните, в какой страховой компании получали полис, можно обратиться на горячую линию Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, телефон 8-800-700-05-61.

ВАЖНО

Какие документы нужны для получения нового полиса.

Граждане РФ до 14 лет:

Свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), Паспорт одного из родителей или законного представителя.

Граждане РФ от 14 до 18 лет:

Паспорт, СНИЛС, Паспорт одного из родителей или законного представителя.

Граждане РФ старше 18 лет (кроме военнослужащих и приравненных к ним):

Паспорт, СНИЛС.

Как сообщили в ТФОМС Пермского края, в день обращения вам бесплатно будет выдано временное свидетельство, действительное до момента получения полиса, но не более сорока пяти рабочих дней с даты его выдачи.)