Барсу Снежеку из Пермского зоопарка привезли невесту

Аксу обживается на новом месте. Фото группа ВК пермского зоопарка.

- Чтобы увидеть новосела пермского зоопарка - самку снежного барса по кличке Аксу – нужно долго простоять у вольера, - объясняют сотрудники зоопарка. – На днях автоперевозкой ее привезли в Пермь из Красноярского зоопарка «Роев ручей» и пока она отдыхает от долгой дороги и привыкает к новому месту – не показывается на людях. Хотя в укрытии уже осваивается, с аппетитом кушает и даже активно играет.

Кличка самочки «Аксу» означает «снежная вершина», в Красноярском зоопарке она была на передержке. Травмированную самочку снежного барса нашли в дикой природе. Задней лапой она попала в браконьерский капкан, и шансов выжить без помощи человека у нее не было. Ветеринары вылечили Аксу, но вернуть обратно в природу решили после того, как у нее появится потомство.

А в качестве жениха выбрали ей снежного барса Снежека из пермского зоопарка. Он приехал в Пермь в 2014 году из Чехии, а в 2016 году уже стал отцом трех замечательных котят.

Сейчас в пермском зоопарке живут два снежных барса – самец Снежек и его дочь Серебрянка. Потомства из-за родственных отношений они дать не могут, а для Аксу Снежек – вполне себе подходящая пара.

Пока Аксу на карантине, она даже через сетку не может увидеть будущего жениха, но запах барсы чувствуют на огромном расстоянии, и пока привыкают друг к другу. А в декабре Снежека и Аксу выпустят в соседние вольеры, и зоологи будут внимательно следить за процессом образования пары.

- Аксу пробудет в Перми до конца 2022 года, - объяснили сотрудники пермского зоопарка. - А затем в рамках программы по восстановлению численности природной популяции снежного барса ее отправят на территорию Саяно - Шушенского заповедника. Сначала вместе с молодняком она пройдет обучение навыкам охоты и выживания в дикой природе, а уже потом Аксу с малышами выпустят на волю.

Так что на ближайший год у нашего пермского барса Снежека появилось очень ответственное дело: повысить численность снежных барсов в России, ведь их, по оценкам экспертов, сейчас осталось не более 90 особей.

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