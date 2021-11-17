В Пермском крае в ДТП погибла семья из трех человек

Скриншот из видео в соцсетях.

В Прикамье на трассе Пермь – Чусовой произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. По информации очевидцев, в ДТП погибла семья из троих человек.

Как позже рассказали в пресс-службе пермского ЖФК «Звезда-2005», жертвой аварии вместе с мужем и маленьким ребенком стала сестра защитника команды Любови Кипятковой - Надежда.

Клуб обратился ко всем, кто желает помочь семье Кипятковых. Перевести любую посильную сумму можно на карту ВТБ банка по номерам: +7(982) 490 33 65, получатель Алена Нургалиева. Или на карту Сбербанка +7 (909) 115 80 08, получатель Субботина Оксана.

Новость дополняется. В ближайшее время в МВД прокомментируют происшествие.

UPD: « 16 ноября В 17.10 на 37 км автодороги "Полазна-Чусовой" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автомобиль КАМАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Рено Флюенс". В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров легковой машины, один из которых малолетний, погибли на месте. По одной из версий, аварию мог спровоцировать водитель легкового автомобиля ВАЗ, который резко перестроился перед грузовиком», - сообщили в пресс0службе ГУ МВД по Пермскому краю.