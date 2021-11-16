Коронавирус в Перми, последние новости на 17 ноября 2021 года: QR-код о вакцинации теперь можно получить вне сайта «Госуслуг»

Фото: permkrai.ru

МФЦ Пермского края начали выдавать QR-коды о вакцинации от коронавируса тем, кто не зарегистрирован на «Госуслугах».

Как рассказали в краевом правительстве, сертификаты с QR-кодами будут выдаваться в бумажном варианте. Их могут получить те, кто сделал прививки от COVID-19 или переболел коронавирусом в последние шести месяцев. Для того, чтобы получить код, необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС.

«Огромное количество людей в силу возраста не умеют пользоваться интернетом, не имеют смартфонов и ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг. В результате, с момента введения системы QR-кодов в Прикамье, пенсионеры, которым потребовалась срочная регистрация на портале, собирали большие очереди в отделениях МФЦ», - рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

Всего в регионе на утро 17 ноября – 695 новых зараженных коронавирусом. В тяжелом состоянии в краевых больницах находится 438 пациентов. 205 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заболевших в Прикамье с начала пандемии - 131 054

Фото: permkrai.ru

От COVID-19 в регионе скончались уже 6 410 человек. Еще 40 пациентов скончалось за сутки.

А новые заражения коронавирусом выявили в 33-х муниципалитетах региона. 304 заражения – в Перми. На втором месте идет Краснокамский городской округ. В нем обнаружено 80 зараженных. На третьем месте – Добрянский городской округ. Там зафиксирован 51 случай заболевания.

В Верещагинском городском округе ковид выявили у 37 жителей. В Горнозаводском городском округе – у 31, в Чусовском городском округе – у 30. В Лысьвенском городском округе ковид подтвердился у 26 человек, а в Оханском городском округе – у 18.

В Пермском муниципальном районе – у 13. По 12 случаев заражения выявлено в Карагайском и Сивинском муниципальных округах. В Кунгуре заболели 9 человек, в Частинском муниципальном округе – 8.

По 7 инфицированных обнаружено в Кунгурском районе и Нытвенском городском округе. По 5 человек с положительным тестом на коронавирус выявлено в Октябрьском и Очерском городских округах, а также Юсьвинском муниципальном округе. В Березовском муниципальном округе, как и в Кудымкаре инфекция диагностирована у 4 прикамцев.

По 3 заразившихся зафиксировано в Большесосновском, Кочевском, Кудымкарском и Куединском муниципальных округах, по 2 – в Губахе, Еловском и Кишертском муниципальных округах, Гремячинском, Ильинском и Чернушинском городских округах.