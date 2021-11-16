«Нашли смягчающие обстоятельства». В Перми изменили приговор бывшему росгвардейцу, который изнасиловал 11-летнего мальчика

ЧП произошло на окраине Перми. Фото: Андрей МАТЛИН

В краевой столице Пермский военный гарнизонный суд огласил приговор по делу бывшего росгвардейца, которого обвиняли в изнасиловании 11-летнего мальчика.

«Ему дали 13 лет колонии строгого режима», - прокомментировала адвокат потерпевших Анастасия Шардакова. Помимо этого, подсудимого приговорили к штрафу в размере 20 тыс. руб. и лишили воинского звания лейтенанта.

Напомним, шокирующая история произошла 3 сентября 2020 года. 24-летний лейтенант Росгвардии приехал к одному из частных домов на пермской окраине - в Заозерье. Затем мужчина зашел в ограду дома, где увидел 11-летнего мальчика - инвалида 3-й группы. Он сказал мальчишке, что заблудился и попросил его сесть в машину - показать дорогу. Разговор услышала мама ребенка. Она объяснила росгвардейцу дорогу и ушла в дом. Мужчина зашел следом за женщиной и начал к ней приставать.

Мальчишка оставался на улице, а когда услышал шум, забежал внутрь. Увидев происходящее, он сказал: «Я сделаю все, только не трогай маму!». Мужчина отпустил женщину, она выпрыгнула в окно и побежала к соседям за помощью. Оставшись в доме с мальчиком, преступник совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера.

В апреле 2021 года суд приговорил росгвардейца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но в августе дело направили на новое рассмотрение в связи с процедурными нарушениями.

Как добавила адвокат, потерпевшая сторона будет обжаловать приговор и будет просить более суровое наказание.

По информации источника «КП-Пермь», на такой приговор повлияли смягчающие обстоятельства. Так, ранее бывший росгвардеец не был судим, иначе он не работал бы в ведомстве (Росгвардия – ред.). Повлияла на приговор и положительная характеристика. Помимо этого, он частично возместил ущерб потерпевшей стороне.

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