. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Перми с января 2022 года – такой вопрос обсудили депутаты Пермской городской думы на ноябрьском заседании.

Нельзя сказать, что это было неожиданностью: жители Перми уже свыклись с мыслью, что проезд в автобусах и трамваях скоро подорожает, но многим не верилось, что это произойдет так быстро. В повестке пленарки этого вопроса не было, но глава Перми Алексей Демкин неожиданно внес предложение: увеличить стоимость проезда в автобусах и трамваях до 9 января до 34 рублей, а с 10 января – до 35 рублей.

Депутаты взяли полуторачасовой тайм-аут. Во время перерыва члены комитета гордумы по экономическому развитию предложили такой вариант: оставить до 9 января тариф в 26 рублей, а после 10 января взимать за проезд 33 рубля. Именно за это предложение в конечном счете проголосовали депутаты. За это проголосовали 25 депутатов, 8 - «против» при 2 воздержавшихся.

Теперь мы знаем, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Перми с января 2022 года.

Кроме того, депутаты утвердили предложение администрации - отменить в на городском транспорте бесплатные пересадки. Представители администрации пообещали заменить их правом для жителей отдаленных районов сделать одну пересадку за половинную стоимость.

В качестве утешения тем пермякам, которые часто пользуются общественным транспортом, пообещали предложить новое тарифное меню для проездных.

Как сообщил первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин, безлимитный проездной на сутки будет стоить 130 рублей, на 15 дней 940 рублей, на 1 месяц 1785 рублей. Также обещают предусмотреть скидки по льготным проездным для школьников, студентов и пенсионеров.