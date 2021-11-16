. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Перми в 2022 году: когда и на сколько повысят оплату? Такие вопросы в последнее время не случайно волновали пермяков, они уже свыклись с мыслью, что проезд в автобусах и трамваях скоро подорожает, но не предполагали, что это произойдет так быстро.

На ноябрьском пленарном заседании Пермской городской думы глава Перми Алексей Демкин внес вопрос, которого не было в повестке. Он предложил повысить стоимость проезда в автобусах и трамваях до 9 января до 34 рублей, а с 10 января – до 35 рублей. Перед этим депутаты утвердили экономически обоснованный, то есть максимальный тариф в 35 рублей.

Поскольку вопроса не был запланирован к рассмотрению, депутаты взяли полуторачасовой тайм-аут. Во время этого перерыва члены депутатского комитета гордумы по экономическому развитию предложили свой вариант: оставить до 9 января тариф в 26 рублей, а после 10 января взимать за проезд 33 рубля. Именно за это предложение, в конце концов, проголосовали депутаты: 25 голосами «за», 8 «против» при 2 воздержавшихся. То есть теперь нам объяснили про повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Перми в 2022 году: когда и на сколько повысят оплату.

Кроме того, депутаты утвердили отмену бесплатных пересадок. Представители администрации пообещали заменить их правом для жителей отдаленных районов сделать одну пересадку за половинную стоимость.

В качестве утешения для пермяков разработали новое тарифное меню для проездных.

По словам первого заместителя главы города Эдуарда Хайруллина, безлимит на сутки будет стоить 124 рубля, на 15 дней 891 рубль, на 1 месяц 1683 рубля, на 3 месяца 4 752 рубля, на год 12780 рублей. Также обещают предусмотреть скидки по льготным проездным для школьников, студентов и пенсионеров.