Один этаж за 8 часов с технологией WanderBlok

Фото: «СтройПанельКомплект»

Задумываетесь о строительстве собственного дома? Обратите внимание на технологию WanderBlok от «СтройПанельКомплект». Монтаж одного этажа – за 8 часов – это возможно с технологией WanderBlok!

«СтройПанельКомплект» – единственное предприятие в России, обладающее такой технологией. Дом возводится из готовых стен, изготовленных из крупноформатных блоков. Автоматизированная линия по программе, заложенной проектировщиком, формирует готовую стену нужного размера из крупноформатных блоков, с оконными и дверными проемами. Готовые стены в специальном контейнере привозят на строительную площадку.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Это ускоряет процесс монтажа, уменьшает участие человеческого фактора и позволяет смонтировать за одну рабочую смену один этаж коттеджа. Уже в этом сезоне вы сможете наслаждаться уютом и комфортом своего дома! В портфеле застройщика – более 10 готовых проектов от 55 до 155 кв.м. При покупке комплекта для строительства дома, проект вы получаете в подарок!

Фото: «СтройПанельКомплект»

Также мы предлагаем разработку индивидуальных проектов.

Отдел продаж ЖБИ и WandeBlok: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а, тел. 207-50-15 и 207-55-33.