Стоимость проезда в Перми повысят до 33 рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожалуй, жители Перми уже свыклись с мыслью, что проезд в автобусах и трамваях скоро подорожает, но не предполагали, что это произойдет так быстро. На пленарном заседании Пермской городской думы глава Перми Алексей Демкин неожиданно внес предложение: увеличить стоимость проезда в автобусах и трамваях до 9 января до 34 рублей, а с 10 января – до 35 рублей.

Поскольку вопроса не было в повестке, депутаты взяли полуторачасовой тайм-аут. Во время перерыва члены комитета гордумы по экономическому развитию предложили свой вариант: оставить до 9 января тариф в 26 рублей, а после 10 января взимать за проезд 33 рубля. Именно за это предложение, в конце концов, проголосовали депутаты: 25 голосами «за», 8 «против» при 2 воздержавшихся.

Кроме того, депутаты утвердили отмену бесплатных пересадок. Представители администрации пообещали заменить их правом для жителей отдаленных районов сделать одну пересадку за половинную стоимость.

В качестве утешения для пермяков разработали новое тарифное меню для проездных.

По словам первого заместителя главы города Эдуарда Хайруллина, безлимит на сутки будет стоить 124 рубля, на 15 дней 891 рубль, на 1 месяц 1683 рубля, на 3 месяца 4 752 рубля, на год 12780 рублей. Также обещают предусмотреть скидки по льготным проездным для школьников, студентов и пенсионеров.