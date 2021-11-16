Спортсменка, мастерица и просто красавица: Пермь на «Красе России»-2021 представит 18-летняя студентка Анастасия Омелина

18-летняя Анастасия Омелина - студентка МГУ. Фото: семейный архив.

- Дома у нас все полки уставлены работами и кубками Насти, - говорит Екатерина Омелина, мама участницы конкурса «Краса России»-2021 из Перми. – Дочка профессионально занимается теннисом, участвует в общероссийских соревнованиях, хорошо пишет, а еще увлекается гончарным мастерством.

Настя прошла непростой кастинг от Перми и оказалась среди 50 девушек, которые будут бороться за корону победительницы и главный приз – два миллиона рублей. Конкурсантки уже три недели находятся в Сочи, где готовятся к финалу, он состоится 17 сентября.

Девушка профессионально занимается спортом. Фото: семейный архив.

Настя только в этом году окончила гимназию № 1 и поступила в МГУ на факультет «Высшая школа бизнеса». Талантливая первокурсница, пока училась в школе, трижды побывала в образовательном центре Сириус (один раз по направлению «Литературное творчество» и два раза - «Гончарное Мастерство»), а еще трижды - ездила в Артек за достижения в большом теннисе.

Девушка увлеклась глиной после поездки в Артек. Фото: семейный архив.

- Именно в Артеке Настя выбрала кружок гончарного мастерства, с которого и началось ее удивительное увлечение глиной, - рассказывает мама. – Она создает прекрасные кувшины, подсвечники и статуэтки и дарит потом подругам и родственникам. Я сама удивляюсь, как у нее получается делать эти легкие и полые внутри изделия. Несколько ее работ остались на выставке в Сириусе, их во время визита с интересом рассматривал Президент России Владимир Путин.

Работа Анастасии. Фото: семейный архив.

Еще один талант Анастасии Омелиной – это теннис. Она имеет спортивный разряд и не раз успешно выступала на кубках Российской теннисной академии. А еще девушка прекрасно пишет. Ее конек - это эссе по классическим произведениям, ее работы есть в книге лагеря Артек.

- Но самый большой ее талант – это кулинарные способности, - улыбается мама. – Дочка готовит просто сумасшедшие чизкейки и салатики. Ощущение, что дома у нас настоящий мини-шеф-повар.

Блондинка представит Пермь на Всероссийском конкурсе красоты. Фото: семейный архив.

На сайте «Красы России»-2021 идет голосование за самую лучшую участницу конкурса. Победительнице вручат приз зрительских симпатий. Поддержать красавицу из Перми может каждый желающий. Ссылка на голосование здесь.