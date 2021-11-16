«Придушил подушкой и угнал BMW». В Пермском крае мужчину будут судить за грабеж хозяйки арендованной квартиры

33-летнего мужчину задержали при попытке скрыться на угнанном автомобиле. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

История, которую учинил 33-летний уроженец Армении тянет на серию какого-нибудь криминального сериала. Тем не менее, реальные пермские сыщики расставили все по полочкам и преступника ждет суд. Подробности уголовного дела рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В Прикамье молодой человек из Армении приехал в 2016 году и остановился в Березниках, так как там у него уже были родственники. Сначала все было благополучно, парень устроился на работу, познакомился с девушкой, они стали жить вместе. Он снял квартиру у 70-летней женщины, но спустя несколько месяцев, в голове у мужчины возник преступный план, он знал, что хозяйка квартиры состоятельная женщины и в апреле позвонил ей и попросил о срочно приехать.

Женщина, ничего не подозревая, приехала в квартиру, но едва зашла на порог, как со спины на нее напали. Арендатор квартиры схватил ее за горло и начал требовать деньги.

Завязалась борьба, пожилая женщина пыталась сопротивляться, но силы были не равны. Налетчик душил ее подушкой, пока та не потеряла сознание. Очнувшись, она начала умолять его отпустить, но все было бесполезно.

Из кармана пальто он вытащил телефон, ключи от машины и от дома и продолжил требовать деньги, женщина не сдавалась. Тогда злоумышленник взял в руки нож. Отчаявшись, собственница квартиры сказала, что деньги есть у нее дома.

Услышав это, молодой мужчина связал свою жертву веревкой и скотчем, платком перевязал ей рот. Включил телевизор на всю громкость и уехал на ее автомобиле.

Через некоторое время женщина смогла освободиться от веревок, через окно позвала прохожих на помощь и позвонила в полицию.

Злоумышленника задержали на трассе Березники−Пермь. Он пытался уехать из города на автомобиле «BMW-ХЗ», который принадлежал потерпевшей.

Оказалось, что он уже успел съездить в Соликамск и хотел продать машину за 850 тысяч рублей, но так как документов на машину у него не было, покупателей он найти не смог.

Угнанный автомобиль заметил наряд инспекторов ДПС, они попытались его остановить, но водитель давил на газ, тем не менее далеко ему уйти не удалось. Его задержали. Ущерб, причиненный женщине, составил 1 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

- По решению суда злоумышленник был заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.