Где будут работать пункты вакцинации в Перми на неделе с 15 по 19 ноября

В Перми на этой неделе будет работать 10 пунктов вакцинации. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Перми на неделе с 15 по 19 ноября сделать прививку без записи можно в 10 мобильных пунктах вакцинации. Список опубликовал Минздрав региона, пока он выглядит так, но возможны изменения. Публикуем адреса, где можно сделать прививку против коронавирусной инфекции и гриппа.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 16-21 ноября с 12.00 до 18.00.

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а: 16-19 ноября с 11.00 до 17.00; 20 ноября с 9.00 до 14.00.

«Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж): 16-19 ноября с 11.00 до 17.00; 20-21 ноября с 10.00 до 18.00.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 16-21 ноября с 11.00 до 17.00;

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9: 16-21 ноября с 11.00 до 17.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 16-19 ноября с 14.00 до 20.00; 20-21 ноября с 12.00 до 18.00.

Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 16-19 ноября с 10.00 до 15.00.

Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж): 16-19 ноября 2021 с 12.00 до 16.00.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 16 и 18 ноября с 10.00 до 12.00.

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217): 16-19 ноября с 11.00 до 17.00.

Не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.

Напомним, в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 697 новых заражений COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 130 359.

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