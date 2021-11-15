Артисты кудымкарского ансамбля «Шондiбан» отправились в тур по городам Пермского края

Фото: Министерство культуры Пермского края

Многие жители Пермского края уже успели оценить автоклубы – передвижную сцену с навесом, который край получил в рамках национального проекта «Культура». Проект реализуется пермским Домом народного творчества «Губерния» второй год подряд. Его цель познакомить жителей отдаленных уголков региона с лучшими творческими коллективами. Так, 11 ноября артисты кудымкарского коллектива «Шондiбан» ( в переводе с коми-пермяцкого «Лик солнца») посетили жителей Октябрьского района. Исполняли, как русские народные так и коми-пермяцкие песни и выступили успешно, сорвав аплодисменты.

- Территории и сельские поселения с большим вдохновением смотрят такие концерты, потому что понимают, что это замечательные традиции Пермского края. Речь о культуре коми-пермяцкого народа, который на этих территориях является этническим. «Шондiбан» дает нам возможность познакомиться со старинными материалом, который, к счастью, до сих пор бытует на территории Прикамья, - рассказала генеральный директор Пермского Дома народного творчества « Губерния» Татьяна Санникова.

Выступлению под открытым небом не помешали ни первый ноябрьский снег, ни первый мороз.

- Мы, наверное, приблизились к той замечательной картинке многих европейских стран, когда на открытые концерты люди приходят со своими пледами, термосами, стульчиками и с удовольствием слушают. Потому что любое живое выступление настоящих профессионалов все равно интереснее, эмоциональнее, чем самая лучшая трансляция по телевизору, - добавила Татьяна Санникова.

Это было первое выступление ансамбля «Шондiбан» в преддверие зимы. Всего в ноябре планируется 3 выезда автоклуба. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.