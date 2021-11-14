«Ужасная смерть». В Пермском крае из-за несчастного случая погиб 24-летний молодой человек

Погибший молодой человек. Фото: личная страница/ВКонтакте

На производстве в Пермском крае погиб молодой рабочий. Несчастный случай произошел на металлургическом предприятий ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ», которое находится в Лысьве. Предприятие занимается изготовлением металлических изделий - бочек, ведер, тазов и других емкостей.

Как сообщает государственная инспекция труда, в пятницу, 5 ноября, слесарь занимался наладкой выдувной машины. Во время работы ему зажало голову в движущихся частях пресс-форм. От полученной травмы молодой человек умер на месте.

- Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы, - сообщили в пресс-службе трудинспекции.

Погибшему парню было всего 24 года. Друзья и знакомые отзываются о нем только добрыми словами.

- Ужасная смерть. Он был очень добрым и отзывчивым. Жизнь только начиналась, - сказал один из знакомых погибшего.

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