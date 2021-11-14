Погода в Перми на 10 дней: до -25 градусов в середине недели и теплые выходные

Характер погоды будет по-настоящему зимним, но без сильных морозов и резких перепадов температур Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Перми в ближайшие 10 дней пройдет по стандартному ноябрьскому сценарию. По прогнозам руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова, характер погоды будет по-настоящему зимним, но без сильных морозов и резких перепадов температур. Существенное похолодание нас ждет только в середине недели, когда температура воздуха в отдельных районах края может опуститься до - 25 градусов.

- В понедельник, 15 ноября, в Перми пройдет небольшой снег, температура воздуха днем будет порядка -6...-8 градусов. Вторник окажется одним из самых дискомфортных дней недели - будет пасмурно, усилится ветер, и повалит снег. Температура воздуха составит -3..-4 градуса. В среду начнет холодать, днем будет порядка -6..-8 градусов, а ночь на четверг окажется самой холодной на предстоящей неделе. В регион поступит холодная воздушная масса, температура воздуха в Перми и в центральных районах края понизится до -15, по востоку края похолодает до - 20, а на севере региона температура воздуха может понизиться до - 25 градусов. Но похолодание будет кратковременным и уже днем в четверг будет не ниже -5 градусов, - прогнозирует Павел Смирнов.

В пятницу и в выходные, по прогнозам Смирнова, в регионе будет циркулировать достаточно теплая воздушная масса. Каждый день будет идти снег, а температурный фон будет достаточно комфортным для ноября. С пятницы по воскресенье температура воздуха ночью не опустится ниже -5 , а днем будет -1..-3 градуса.

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, начнется без существенных похолоданий. Будет идти снег, а дневная температура воздуха ожидается в пределах - 5 градусов.