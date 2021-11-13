Коронавирус в Перми, последние новости на 14 ноября 2021 года: за сутки выявили 699 заболевших

Общее число заболевших в Прикамье достигло 128 964 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 699 человек. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор. В ковидных отделениях региона сейчас находятся в тяжелом состоянии 481 пациент. Из них 217 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 290 человек, за сутки – 41.

699 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили 30 территориях региона. 448 случаев в Перми. В Чайковском округе 64 заболевших, в Краснокамском округе 31 заболевший.

В Добрянском коронавирус у 18 жителей, в Пермском районе – у 15, еще у 14 – в Лысьвенском округе, в Сивинском округе – у 13, в Карагайском округе – у 12.

В Гайнском округе 9 заболевших, в Бардымском округе – 8, в Оханском округе – 7, в Соликамском округе и Большесосновском районе – по 6.

Фото: Оперштаб.

По 5 жителей заболели в Нытвенском, Ильинском и Очерском округах, в Чусовском округе – 4.

По 3 случая заболевания ковидом в Кунгуре, Кунгурском районе, Кудымкаре, Березниках и Верещагинском округе. В Ординском, Осинском, Кочевском, Красновишерском, Горнозаводском, Частинском по 2 заболевших. По одному в Юсьвенском и Березовском округах.

Общее число заболевших в Прикамье достигло 128 964. Минздрав сообщает, что за сутки в регионе провели 11 424 ПЦР-тестов. Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 029 373 человека.