«Там два парня расстреливают учащихся». В Пермской епархии требуют запретить клип Оксимирона «Последний звонок»

Полиция проверит клип "Последний звонок". Фото: кадр клипа рэпера Oxxxymiron.

В Перми прошел круглый стол, на котором представители власти, религии, образования и правоохранительных органов обсуждали профилактику межнациональных конфликтов и проявление агрессии у детей.

Во время отчета на нем выступила Людмила Каскова, старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России по городу Перми. Она рассказала, что в этом году преступлений и правонарушений, связанных с высказыванием ненависти и вражды, унижения достоинства человека, среди детей не было зарегистрировано. Также сотрудник полиции рассказала, что они отслеживают враждебные сообщения и комментарии в социальных сетях.

На что начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев рассказал участникам круглого стола о клипе «Последний звонок» рэпера Oxxxymironа, который есть в открытом доступе и его можно с легкостью найти через поисковые системы.

- Вы говорите, что вы отслеживаете странички, есть такой клип «Последний звонок». - Там два парня расстреливают учащихся, он почему там? Там такие ребята, герои, почему это не убирается в свете наших событий.

Представитель полиции Людмила Каскова сказал, что не видела такой клип, но проверит информацию.

- Мы возьмем на заметку, - сказала Каскова.

В основе клипа «Последний звонок» рассказывается про конфликт школьника с одноклассниками. На кадрах двое молодых людей приходят в школу и расстреливают сверстников из оружия.

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