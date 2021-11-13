10 причин побывать в Кунгуре

Вязовские пряники такие красивые, что есть жалко! Фото: Вконтакте "Вязовские пряники".

Кунгур - старинный купеческий город, который в этом году отметил 358 лет со дня основания. Безусловно, самой главной его достопримечательностью остаются Кунгурская ледяная пещера, но это только часть того, что существуют в Кунгуре. Расскажем, почему еще стоит посетить этот самобытный город.

Посиделки у русской печки

Есть в Кунгуре дом, в котором всегда рады гостям. Внутри убранство под старину, русская печь посередине комнаты да самовар на столе. Его хозяйка Лариса Михайловна Плюснина возрождает русские традиции. Она устраивает мастер-классы, на которых учит гостей печь шанежки, разборники и пирожки в русской печи по рецептам, которые достались ей по наследству от бабушки. За приготовлением рассказывает о русских обычаях и традициях, а потом все вместе пьют травяной чаи из самовара.

Адрес: ул. Пугачева, 2.

Тел. +7 952-65-01-660.

Фото: Вконтакте "Посиделки у русской печки".

Вязовские пряники

Для семьи Вязовых - Кожуховых изготовление печатных пряников давно стало семейной традицией. Их пряники ручной работы известны в Кунгуре и за его пределами. Для того чтобы узнать, как изготавливается печатный пряник, можно побывать на мастер-классе. Прийти можно группой от 5 до 30 человек.

Гостей познакомят с историей пряничного дела, покажут небольшую семейную выставку творческих работ. Продолжительность мастер-класса: 2 - 2,5 часа. После этого - чаепитие со свежеиспеченными пряниками. Каждый гость сможет взять с собой домой пряник, приготовленный своими руками.

Цены: взрослый билет - 1000 рублей, детский (до 10 лет) - 750 рублей. Группы от 750 - 1500 рублей с человека. Адрес: ул. Железнодорожная, 24

Тел. +7 902-641-1922.

Гончарная лавка

«Кунгурская керамика» - еще одна достопримечательность этого славного городка. Производство керамики - одно из четырех сохранившихся предприятий в стране. На заводе создают кухонную посуду, сувениры и украшения. Там проводят обзорные экскурсии по предприятию и организуют мастер-классы по лепке из глины на гончарном круге под руководством народного мастера Анатолия Шихвинцева. Любой желающий сможет почувствовать себя гончаром, изготовить себе вазу в качестве сувенира или копилку.

Цены: обзорная экскурсия, после которой вы получите сувенир, стоит от 100 рублей. Мастер-класс плюс обзорная экскурсия и сувенир в подарок - 250 рублей, проводится от пяти человек.

Адрес: ул. Ленина, 16а.

Тел. +7 (342) 713-67-88.

Фото: Вконтакте "Кунгурская керамика".

Мастерская «У Михалыча»

У кузнечных дел мастера Антона Кирякова есть своя творческая мастерская «У Михалыча». Он более 10 лет занимается холодной и горячей ковкой. Каждая работа Антона уникальна, он выполняет ковку в разных стилях и разной степени сложности. Кроме этого, он устраивает экскурсии и мастер- классы, где рассказывает историю кузнечного дела, показывает, как работает кузнец. Гости могут и сами попробовать себя в кузнечном деле.

Цены: экскурсия от 200 рублей с человека.

Адрес: ул. Свободы, 145.

Тел. +7 965-55-71-875.

Фото: Вконтакте "Мастерская «У Михалыча».

Пуп земли

В Кунгуре немало необычных памятников. Один из самых популярных среди туристов - «Пуп Земли». Пуп - это гранитная полусфера, которая покоится на постаменте на городской смотровой площадке у Сылвы. Вокруг «пупа» расположена роза ветров, ориентированная по сторонам света. На внешнем круге отмечено расстояние от Кунгура до Перми и мировых столиц - Москвы, Парижа, Токио, Пекина. Пуп уже оброс разными поверьями. Хочешь быть счастливым - либо обойди его три раза, либо посиди на нем, и удача обязательно улыбнется.

Адрес: набережная Сылвы, перекресток улиц Карла Маркса и Николая Гоголя.

Памятник «Никитке-летуну»

В парке воздухоплавателей стоит памятник «Никитке-летуну». По легенде, мальчик Никитка был первым покорителем неба на Руси. Он смастерил крылья. Сначала летал с дерева на дерево, а потом решил попробовать полететь с высокой колокольни. И у него получилось! Но Иван Грозный приказал казнить Никитку. А чтобы другим неповадно было летать аки птица. А теперь в Кунгур в конце июня - начале июля на ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» со всех российских городов и зарубежных стран слетаются пилоты воздушных шаров.

Камень Ермак

На правобережье Сылвы, в 15 километрах от Кунгура, находится природный заказник «Предуралье». Его главные достопримечательности - скалы, там-то и находится камень Ермак. У скалы три вершины, самая высокая - 40 метров. Место это популярное, потому что легкодоступное. Виды с него открываются завораживающие, красота уральской природы хороша в любое время года.

Тихвинский храм

Действующих храмов в Кунгуре - пять. Но туристов особо привлекает Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Он 80 лет находился за колючей проволокой. Здесь располагалась мужская колония общего, а затем и строгого режима. Интересно, что в ворота бывшей колонии упирается улица Свободы. Полностью монастырские помещения освободили меньше года назад.

Адрес: ул. Гоголя, 5.

Музей истории купечества

Жизни купеческих династий Кунгура посвящен целый музей. Семейные династии купцов Грибушиных и Губкиных поставляли чай почти половине российских городов. Сегодня бы их назвали чайными монополистами. Они придумали фасовать чай по пачкам и продавать на развес.

Также в музее можно узнать об известных промышленниках, занимавшихся кожевенным производством: Фоминском, Чуватове, Пономареве. А еще в Кунгуре делали вино, производили самовары и пароходы. На кунгурских ярмарках собиралось до 2 тысяч покупателей ежедневно.

Адрес: ул. Гоголя, 38, время работы: с 10.00 до 17.00. Выходные дни: пн., вт.

Цены на билеты: 40 - 80 рублей.

Тел. (34271) 2-30-01.

Фото: Вконтакте "Кунгурская ледяная пещера".

Кунгурская ледяная пещера

Кунгурская ледяная пещера, безусловно, главная достопримечательность этого чудесного городка. Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части страны, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности - примерно 6500 метров, из них 2000 метров оборудовано для посещений туристами. В пещере 48 гротов, 70 озер. Ее возраст оценивается в 10 - 12 тысяч лет. Температура воздуха в межсезонье около -3 градусов, зимой до -25.

Билеты на экскурсии по расписанию можно купить только в кассах пещеры. Касса работает ежедневно с 9.00. Онлайн продаж и брони билетов на экскурсии по расписанию нет.

Цена билетов: обзорная экскурсия - по будням 500 - 700 рублей, по выходным - 600 - 900 рублей. Дети до 5 лет посещают пещеру бесплатно.

Тел. 8 (800) 700-17-33.