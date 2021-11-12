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Общество12 ноября 2021 23:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 13 ноября 2021 года: число заболевших COVID-19 в регионе постепенно снижается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Перми на 13 ноября 2021 года
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Общее число инфицированных в регионе достигло 128 265

Общее число инфицированных в регионе достигло 128 265

Фото: Олег Укладов

В Прикамье впервые за две недели число суточных заражений составило менее 700 человек. За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 698 человек в 33 территориях Прикамья. Больше всего случаев заражения диагностировано в Перми - 394 человека. На втором месте – Чусовской городской округ, в котором обнаружено 79 человек с инфекцией. На третьем месте – Добрянский городской округ, где зафиксировано 52 случая заболевания.

На утро 13 ноября в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 475 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 249 человек. 40 скончалось за прошедшие сутки.

Фото: оперштаб

Фото: оперштаб

Общее число инфицированных в регионе достигло 128 265.

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