В доме пермского губернатора жил дед Владимира Ленина

В этом году здание было отреставрировано. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здание на углу улиц Екатерининской и Сибирской в Перми называют «губернаторским домом». В нем XIX-XX веках находилась резиденция 16 пермских губернаторов.

Стал губернаторским после пожара

Впрочем, изначально дом был построен для чиновника Ивана Прянишникова.

- Он приехал в Пермь в 1780 году в числе других чиновников различных ведомств, направленных правительством служить во вновь открытом Пермском наместничестве, - рассказали в Госархиве Пермского края.

В 1840 году здание стало казенным, в нем жили преподаватели мужской гимназии, а также семья врача Александра Бланка.

Александр Дмитриевич Бланк был отцом Марии Александровны Ульяновой и, соответственно, родным дедом Владимира Ильича Ленина. В 1841 году он, к тому времени овдовевший, с шестью детьми, был направлен в Пермь на службу. Здесь он два года проработал инспектором Пермской врачебной управы, а также доктором при мужской гимназии, а потом был переведен врачом на Юговской завод, расположенный в поселке Юг под Пермью.

Александр Бланк. Фото: Государственный архив Пермского края.

В доме Прянишникова Александр Бланк прожил недолго. В сентябре 1842 года в Перми произошел большой пожар, при котором сгорела значительная часть города.

После пожара губернатор Илья Огарев приказал привезти свою канцелярию в дом Прянишникова. А затем туда переехала и его семья. Здесь же находились приемная и рабочий кабинет губернатора. И дом стал называться губернаторским. Всего до Октябрьской революции здание послужило резиденцией 16 пермским губернаторам.

«Город красив и чист»

В 1881 году здесь бывал писатель Владимир Короленко, сосланный в Пермь по подозрению в революционной деятельности. А в 1899 году визит губернатору нанес Дмитрий Менделеев, совершавший поездку по уральским металлургическим заводам. Кстати, о Перми у Менделеева осталось очень благоприятное впечатление.

«Часу в 4-м дня (18-го июня) подъехали мы к пермской пристани. Город не описываю, потому что его знают, вероятно, многие. Скажу только, что с реки он очень красив, а внутри, сколько успел видеть, чист, с широкими улицами и многими прекрасными домами…. Н.И. Михайлов (торговый агент химических заводов, в доме которого останавливались участники экспедиции.- Ред.) повел нас обедать в загородный сад местного клуба, где часто играет музыка, и все, начиная с театра, устроено для разумного развлечения», - писал он в своем отчете «Уральская железная промышленность в 1899 году».

Дмитрий Менделеев в своем кабинете в Санкт-Петербурге, 1897 год Фото: Википедия

От горсовета до тубдиспансера

В 1917-1918 годах в бывшем губернаторском доме находился первый Пермский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Затем более 60 лет в здании размещался городской туберкулезный диспансер.

К началу 1980-х дом пришел в аварийное состояние. Его даже собирались снести, но все-таки историческое здание решено было сохранить. Губернаторский дом отремонтировали и признали памятником истории и культуры федерального значения. Сейчас в нем располагается департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.

Зданию вернули исторический облик

За 200 с лишним лет существования здание неоднократно реставрировали. Одно из наиболее значительных преображений оно претерпело в 1908 году. Тогда между основным домом и флигелем по улице Екатерининской встроили кирпичное помещение с входом и каминным залом, а к южному торцу основного здания вдоль улицы Сибирской пристроили кирпичный тамбур парадного входа.

- Последний раз «Дом губернатора» обновляли в 1994 году, - рассказали в городской администрации. - В рамках подготовки к 300-летию Перми было принято решение отремонтировать историческое здание на улице Сибирской, 27.Подрядчик обновил фасад здания, кровлю, цоколь, центральный вход. Был восстановлен парапет и воссоздан исторический облик здания. Впервые выполнена архитектурная подсветка. Все работы проводились под контролем специалистов Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.