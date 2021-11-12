Капельницы будут ставить круглосуточно: трехлетней Милане из Пермского края вновь нужна помощь

Несколько месяцев Милана провела в больнице, но очень хочет вернуться домой. Фото: фонд «Берегиня».

Страшный диагноз «лейкоз» прозвучал для родителей трехлетней Миланы Гариповой из Чусового прошлой зимой. После получения анализов девочку экстренно увезли в Пермь, в детский онкоцентр и малышка начала свою непростую борьбу с раком крови.

Лечение идет тяжело, его затрудняет грибковая инфекция, которая поразила печень и почки Миланы. Весной читатели «Комсомолки» помогли семье девочки с покупкой сильного и эффективного лекарства «Амфолип», который помогает справиться с грибком.

- Милана долгое время проходит лечение противогрибковыми препаратами, при которых основное лечение было практически приостановлено, - объяснили в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Препарат «Амфолип» помог стабилизировать состояние Миланы - грибковая инфекция перестала развиваться. Но лечение по основному заболеванию идет не в полную силу - применяется усеченный протокол. К сожалению, в дальнейшем такое лечение может привести к рецидиву заболевания. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Какой выход нашли врачи?

Несколько дней назад совместно с московскими врачами из центра им. Рогачева было принято решение поменять препарат, помогающий в борьбе с лейкозом, на более щадящий, эффективный и сильный - «Блинцито». Препарат показал свою эффективность в лечении острых лимфобластных лейкозов, также при нем можно избежать тяжелых инфекционных осложнений.

Лечение при помощи «Блинцито» должно идти непрерывно, Милана будет получать его круглосуточно, через капельницу. На один курс лечения необходимо 7 флаконов: 3 закупит больница, 4 - фонд. Стоимость одного флакона «Блинцито» - 188 000 рублей, четырех - 752 000 рублей. Именно эту сумму нам необходимо собрать как можно скорее, чтобы Милана получила лечение в срок, ведь семья девочки справиться с огромными тратами на лечение самостоятельно не сможет.

Лечение Милане дается очень непросто. Маленькой девочке, которая вынуждена променять детство на больничную жизнь, очень нужна поддержка. Помочь ей справиться с тяжелой болезнью можно здесь.

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