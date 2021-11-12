Коронавирус в Перми, последние новости на 12 ноября 2021 года: в Прикамье побит антирекорд суточной смертности от COVID-19

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По информации краевого Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 701 жителя Прикамья. В медучреждениях в тяжелом состоянии на сегодня находятся 482 пациента. Из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в регионе ковид унес жизни 42 человек. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии. Всего в Прикамье от инфекции скончались 6 209 человек. Общее число заболевших в регионе - 127 567. За сутки проведено 11 129 ПЦР-тестов.

Новые заболевшие коронавирусом в Прикамье обнаружены в 37 территориях региона. 194 заражения выявили в Перми. 95 – в Краснокамском городском округе. 94 случая заболевания в Пермском районе.

В Чусовом заболели 40 человек. По 20 случаев ковида выявлено в Березовском муниципальном округе и Очерском городском округе. В Суксунском городском округе COVID-19 подтвердился у 19 человек. 18 заразившихся как в Губахе, так и Карагайском муниципальном округе. В Ординском муниципальном округе - 15 жителей с инфекцией. В Гремячинском городском округе – 13, в Чайковском – 12, в Кунгуре – 10.

По 9 заболевших - в Бардымском муниципальном округе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах. По 8 – в Горнозаводском и Добрянском городских округах, Кизеле, Кишертском и Частинском муниципальных округах. По 7 – в Куединском муниципальном округе и Осинском городском округе.

Однако есть и хорошие новости. От коронавируса в Прикамье вакцинирован миллионный житель. Так, на утро 11 ноября в регионе вакцинацию первым компонентом или однокомпонентными вакцинами прошли 1 008 911 человек.