Пермь получила «серебро» за снег

- Кушай Бобик! Первый снег - самый вкусный! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перми досталась серебряная медаль и второе место в рейтинге городов-миллионников с самыми снежными зимами. ТОП-15 городов России составили аналитики Яндекс.Погоды, изучив данные метеонаблюдений за последние 10 лет - с 2010 по 2020 год.

- В среднем снег в Перми идет 143 дня, в последний раз он обычно выпадает в конце апреля - первой половине мая, - говорится в исследовании. - За сезон его общая толщина составляет в среднем 143 см. По этому показателю город занимает второе место среди российских городов-миллионников. Если представить, что над всей территорией Перми осадки выпадают равномерно, получится, что на Пермь ложится примерно 114 миллионов «КамАЗов» снега.

Снег остается на городских улицах в среднем 167 дня, и сходит обычно в середине апреля. По мнению аналитиков, самой снежной за последние десять лет зима в Перми была в 2013 - 2014 годах, когда общая толщина выпавшего снега составила 165 см. А самым снежным стало 9 октября 2015 года: за сутки к толщине снежного покрова прибавилось сразу 14 см.

Но со вторым местом в состязании городов с населением больше миллиона человек совсем не согласны пермские синоптики.

- С тех пор, как Пермь стала городом-миллионником, она всегда занимала по этому показателю первое место, и это общеизвестный факт, - рассказал «КП» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В Челябинске же, занявшем в рейтинге первое место, снега меньше. Составленный рейтинг считаю некорректным, ведь даже цифры по количеству осадков в нем расходятся с официальными.

И вот главные аргументы в пользу лидерства Перми в этом вопросе: высота снежного покрова за сезон в нашем городе составляет примерно 65 сантиметров. Устойчивый снежный покров ложится в Перми с середины ноября и сходит только к концу марта. Рекордной по «снежности» стала зима 1998 - 1999 годов, когда за холодные месяцы в городе выпало 111 сантиметров осадков. Все случилось потому, что ноябрь и март были очень холодными, а снег выпал рано и шел весь зимний сезон очень интенсивно.

Если говорить про XXI век, то самой снежной в Перми стала зима 2016 - 2017 годов, когда выпало 93 см снега за зиму.

ТОП-10 снежных городов

Челябинск Пермь Нижний Новогород Уфа Екатеринбург Казань Москва Самара Красноярск Новосибирск