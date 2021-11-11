«Как найти общий язык с ребенком и сократить время сидения в гаджетах». Мамам и папам проведут 24 актуальных интенсива

Специалисты-психологи проконсультируют по любым вопросам воспитания детей из разных возрастных групп. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопросов у мам и пап, воспитывающих детей-школьников много: как расти и развиваться без гаджетов, можно ли найти общий язык с подростком, как научить ребенка справляться со школьными конфликтами и верить в себя...

Ответы на большинство из них можно будет найти в понедельник, 15 ноября. В этот день Пермский край присоединится к Всероссийской неделе родительской компетентности.

- Ответы на самые актуальные и волнующие вопросы родителей дадут практикующие психологи, педагоги и специалисты Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, - рассказали в министерстве образования и науки Пермского края. - Бесплатные онлайн-интенсивы будут проходить с понедельника по пятницу, начало в 17.00. Регистрация участников доступна по ссылке.

Лекции каждого дня соответствуют вопросам воспитания детей определенной возрастной группы. Всего запланировано 24 мастерских и экспресс-консультаций. Первый день посвящен вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. Второй день, 16 ноября, будет интересен родителям младшеклассников. Для взрослых пройдет практикум раскрытия родительского потенциала принятия трудностей ребенка, им расскажут, как правильно замотивировать ребенка на дальнейшую учебу.

17 ноября участники разберут со специалистами острые проблемы подросткового возраста и пути их решения. Также в рамках недели будет затронута тема самоопределения школьников и особенности воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программу мастерских и ссылки на их трансляцию можно посмотреть на сайте.

- Сегодня система образования очень динамично меняется, имеет очень много разных вызовов и в этих условиях очень важно уметь ориентироваться, - уверен ректор ПГГПУ Константин Егоров. - Повышение компетентности родителей в вопросах образования, воспитания, значимости родительского просвещения, укрепление института семьи – это все те аспекты, которым посвящен данный проект и сама неделя родительской компетентности.

Помощь родителям не ограничивается одной неделей компетентности. После мероприятия каждый взрослый может продолжить общение со специалистами Родительского университета и разобрать основные проблемы и трудности воспитания детей.

Проект направлен на расширение возможностей по воспитанию и привлечение родительской общественности к вопросам образования.

- В регионе активно идет работа по созданию комфортных и современных условий для развития будущего поколения, - отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – И для обучения наших детей мы должны не только задавать современный уровень инфраструктуры образовательных организаций, но и уделять особое внимание воспитанию. Мы должны широко применять методики, разработанные федерацией, и сочетать их с собственными ресурсами, а также использовать потенциал семьи. Все это позволит привить ребятам правильные ценности, создать такие условия, чтобы они с удовольствием учились, и имели все возможности для интересного досуга.

Во Всероссийской неделе родительской компетентности участвуют девять ведущих педагогических вузов страны. Все они проведут серию вебинаров, лекций, мастер-классов для родителей. При регистрации на мероприятия мамам и папам будет представлена возможность пройти анкетирование, задать интересующий вопрос по тематике родительско-детских отношений и получить консультацию.

Запись на консультации в Родительском университете доступна на сайте.