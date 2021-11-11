В Перми вынесли приговор виновным в гибели постояльцев в отеле «Карамель»

Суд вынес приговор виновным в гибели людей в отеле "Карамель". Фото: Прокуратура Пермского края.

В Перми 11 ноября в суде Индустриального района зачитали приговор обвиняемым по уголовному делу мини-отеля «Карамель», заместителю начальника службы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» Сергею Агееву и бывшему главному инженеру управляющей компании «Профи-Дом» Вячеславу Хилькову.

ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», что на улице Советской Армии, 21 случилась в ночь на 20 января 2020 года. Первые сообщения поступили в оперативные службы в 1.45: в подвале прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в помещения гостиницы, она находится в цокольном этаже. Кипяток лился прямо с потолка, и у людей просто не было шансов спастись – запасных выходов в отеле не было.

Трагедия произошла в январе 2020 года. Фото: архив "КП"

В страшных муках погибли пять человек, трое получили ожоги различной степени тяжести.

Хилькова и Агеева обвиняли по статям «Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

- Приговором суда Агееву и Хилькову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому, - сообщает СКР по Пермском краю. - Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Владелец гостиницы Сергей Щербаков. Фото: архив "КП"

Напомним, ранее был осужден владелец гостиницы «Карамель» Сергей Щербаков, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

В ходе судебного разбирательства Сергей Щербаков высказывал сожаление родным и близким погибших, а также пострадавшим в ту жуткую ночь. Он заявлял, что не снимает с себя ответственности за случившееся. Но, тем не менее, – не признал себя виновным в том, что произошло. Он ссылался на то, что и до этой жуткой трагедии подвал и отель неоднократно топило водой из-за прорыва трубы, и что он даже смог отсудить деньги за это у управляющей компании и у ПСК. Он получил пять лет в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5 погибших и 6 пострадавших: все, что известно о ЧП в пермском мини-отеле, который затопило кипятком (подробнее)

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

Пермяки считают - «Хромая лошадь» ничему не научила. Почему люди не могли спастись из «кипящего ада» (подробнее…)

Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)

«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)