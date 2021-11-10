Коронавирус в Перми, последние новости на 11 ноября 2021 года: «Спутник Лайт» доставят в регион в течение 10 дней

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 126866 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 705 новых случаев коронавирусной инфекции. В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 484 пациента. 220 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 126 866. За сутки проведено 7 901 ПЦР-тестов на коронавирус. С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 6 167 человек. 39 из них – за прошедшие сутки.

Новые случаи выявлены в 34 территориях. Больше всего заболевших в Перми – 308. На втором месте – Краснокамский городской округ - 68 человек случаев. На третьем месте – Пермский муниципальный район - 39 заболевших.

В Чайковском коронавирус у 29 жителей, в Октябрьском городском округе – у 28, в Добрянском городском округе – у 23, в Карагайском муниципальном округе – у 20, в Куединском муниципальном округе – у 16.

По 15 случаев ковида в Ильинском и Осинском городских округах, по 13 – в Очерском и Суксунском городских округах. В Чернушинском городском округе COVID-19 подтвердился у 12 человек.

По 11 человек заболели в Оханском и Чусовском городских округах, по 10 – в Большесосновском и Кишертском муниципальных округах, по 9 – в Кунгуре и Сивинском муниципальном округе.

Инфографика: оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

В Нытвенском городском округе 8 жителей с инфекцией. По 6 заболевших выявлено в Березовском муниципальном округе и Кунгурском районе. В Лысьвенском городском округе COVID-19 обнаружен у 5 обратившихся к врачам пациентов.

4 человека заболели в Бардымском муниципальном округе и Соликамском городском округе. 3 случая в Кудымкарском муниципальном округе. По 2 в ЗАТО Звездный и Ординском муниципальном округе.

По одному случаю в Березниках, Кизеле, Александровске и Юсьвинском муниципальных округах, в Верещагинском и Красновишерском городских округах.

В краевом Минздраве сообщили, что поставка новой партии вакцины «Спутник Лайт» ожидается с 10 по 20 ноября. На сегодня вакцина Прикамье она полностью закончилась. В начале ноября в Минздраве сообщили, что будут использовать вакцину только для ревакцинации. Первично вакцинировать «Спутником Лайт» не будут.