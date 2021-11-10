В Минздраве объяснили, когда привитые от ковида пермяки могут получить сертификат о прививке и QR-код

Чтобы получить QR-код, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и иметь подтвержденную учетную запись Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продолжают действовать коронавирусные ограничения. Без QR-кода о вакцинации не пускают в кафе и рестораны, непродовольственные магазины, театры, кинотеатры, фитнес-залы и другие места.

Кроме того, с этой недели фильтры безопасности впервые вводятся и для сотрудников организаций в административных зданиях и деловых центров. Это требование касается всех сотрудников сфер бытовых услуг, финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования.

Вместе со специалистами краевого минздрава разбираемся, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19 и QR-код.

1.Когда можно получить сертификат или QR-код? Одним его отправляют сразу после первой прививки, другим – только после второй.

После прививки первым компонентом сертификат или QR-код в личный кабинет на Госуслугах получают только те, кто прошел ревакцинацию или официально переболел COVID-19 больше 6 месяцев назад.

К официально переболевшим относятся пациенты, диагноз которых был подтвержден положительным результатом ПЦР-исследования на коронавирус и выписанные с больничного после выздоровления.

Жителям Пермского края, которые впервые проходят иммунизацию и раньше коронавирусом не болели, сертификат с QR-кодом о вакцинации выдается в течение 1-4 дней после получения финальной дозы вакцины (или после прививки вакциной «Спутник Лайт»).

2.Где получить QR-код о наличии иммунитета к COVID-19? Электронный сертификат и QR-код отображаются:

- в личном кабинете на портале «Госуслуги»; - в мобильном приложении «Госуслуги»; - в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Чтобы получить QR-код, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и иметь подтвержденную учетную запись. Сертификат с QR-кодом можно открыть в личном кабинете на странице, на которой отображается уведомление о поступившем сертификате или через поиск по слову «вакцинация».

3.Как получить подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»? Шаг 1. Зарегистрировать на Госуслугах учетную запись со статусом «Упрощенная». Для этого в регистрационной форме на портале «Госуслуги» нужно указать свою фамилию, имя, мобильный телефон или СНИЛС, а также адрес электронной почты. Нажмите на кнопку регистрации и Вам придет СМС с кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтвердить личные данные и перевести учетную запись в статус «Стандартная». Для этого дополнить профиль пользователя недостающими данными: там должны присутствовать сведения о СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность (для граждан России — паспорт гражданина РФ). После этого данные должны пройти проверку в ФМС РФ и ПФР, после чего на ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней (как правило, это происходит очень быстро).

Шаг 3. Подтверждение личности и получение присвоения учетной записи статуса «Подтвержденная». Сделать это можно онлайн через мобильные приложения ряда банков, в центрах обслуживания (МФЦ), с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или заказным письмом через Почту России.

Инструкция о том, как действовать, если сертификат не приходит в личный кабинет, размещена по ссылке: https://www.permkrai.ru/news/otvechaem-na-voprosy-kak..

4.Как проверить QR-код? Минцифры России представило надежный механизм проверки QR-кодов - мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». С его помощью можно проверять подлинность сертификата.

Сейчас в России есть два достоверных источника информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование. Ими являются Минздрав России, которое ведет реестр переболевших и вакцинированных. С помощью этой базы данных мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус» проверяет сведения о пройденной вакцинации или статусе переболевшего. Также информация о результатах иммунологических исследований (ПЦР-тестов) на COVID-19 хранится в Роспотребнадзоре.

В случае, если при проверке электронного сертификата через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус» оно обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, на экране появится сообщение об ошибке.

Данное приложение доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги». Скачать его на мобильное устройство можно из Google Play или App Store.