Губернатор Пермского края рассказал о последствиях после вакцинации от коронавируса

Фото: скиншот прямого эфира.

Не введут ли в школах дистант, есть ли какой-то толк от всяческих ограничений из-за коронавируса, не опасно ли прививаться – в ходе прямого эфира в соцсетях прикамцы задавали губернатору вопросы о самых «больных» проблемах.

Дмитрий Махонин на личном примере рассказал, что знает о многих из них не понаслышке.

О вакцинации

Слушатели прямого эфира поинтересовались: не опасно ли прививаться от коронавируса? Привился ли губернатор сам и если да, то какой вакциной? Как себя чувствовал после прививки?

- Я привился российской вакциной, но не буду говорить, какой именно. Ночью после прививки у меня был озноб, но утром я уже был на рабочем месте. До сих пор кто-то обсуждает, какая вакцина лучше или безопаснее, тут много всяких домыслов. Поэтому скажу так: вакцинировался и советую это сделать другим. Никакая из эпидемий в современной истории не побеждалась без вакцинации. И кто бы что ни говорил про всякие там жучки и чипы и не «топил» против вакцин, практика показывает, что вакцинирование помогает защитить жизнь. Главварч Анатолий Касатов каждое утро передает мне информацию о том, какая ситуация складывается в нашей краевой больнице. Я вижу, что, к сожалению, 99 процентов из тех, кто погибает от коронавируса, не делали прививку.

О введении QR-кодов и ограничениях

- Нет ничего приятного ни для кого от введения QR-кодов. Но мы живем в обществе и отвечаем не только за свое здоровье, а несем ответственность перед окружающими. Система QR-кодов опробована в других регионах и доказала свою эффективность. Понятно, что могут быть какие-то нарушения, за каждым человеком не уследишь. Нужен максимальный охват людей, которые соблюдают правила. И потом, если мы сравним с практикой в других странах, то поймем, что наши меры еще довольно лояльные.

Мы понимали, что, пережив более или менее спокойно лето, к осени мы увидим рост заболеваемости, поскольку отпуски заканчиваются, школьники и студенты идут учиться. После введенных ограничений мы получили снижение заболеваемости не только по коронавирусу, но и по ОРВИ. В итоге свободный коечный фонд теперь составляет более 25 процентов. Если в пиковый период в ковидном отделении краевой больницы было 270 пациентов, то сейчас 230. Когда там остается меньше 200 больных, я начинаю облегченно выдыхать в связи с тем, что ситуация более или менее спокойная.

В скором времени мы получим еще дополнительно 200-300 мест коечного фонда – после строительства новой краевой инфекционной больницы. Она уже спроектирована, в следующем году начнется первый этап ее строительства. Эта больница строится не только под коронавирусную инфекцию, но под все виды инфекционных заболеваний.

О проблеме нехватки врачей

- Проблема возникла не сегодня, но решать ее придется нам. В конце 1990-х, начале 2000-х годов были периоды, когда ни один из выпускников нашей медицинской академии не поступал в государственные и муниципальные медицинские учреждения, где платили мизерные деньги. Пример моей семьи: моя сводная сестра, закончив медакадемию, пошла работать в салон красоты. И сейчас мы наблюдаем кадровый дефицит, в регионах не хватает примерно 30 процентов специалистов-медиков. В последние несколько лет мы выделяем деньги для создания бюджетных мест в медицинском университете и колледже, разрабатываем и реализуем механизмы по привлечению и закреплению медицинских кадров в сельскую местность. В частности в 17 территориях у нас действуют программы по субсидированию приобретения жилья для медицинских работников.

О риске перехода школ на дистанционное образование

Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира заявил, что в регионе пока не собираются переводить школы на дистант. Но власти на всякий случай предусматривают и такой вариант.

- Я это испытал на себе, у нас многодетная семья, я помню, какое было напряжение и какую бурю возмущения вызвал переход на дистанционное обучение. Я надеюсь, что школам не придется переходить на удаленное образование. Но если это не дай бог случится, мы готовы, как и в прошлом году, передать многодетным и малоимущим семьям компьютеры и планшеты.

Но многое зависит и от нас самих. Надо бережно относиться к своим детям, ежедневно измерять им температуру, справляться об их здоровье. Если есть подозрение, что ребенок плохо себя чувствует, то лучше его в школу или детский сад не отправлять. Бдительность родителей имеет ключевое значение, потому что если в группе или классе выявят заболевших коронавирусной инфекцией, то они будут закрыты на карантин, и детям придется сидеть дома.

Губернатор рассказал, что информатизация школ может облегчить обучение на «удаленке».

- Более 150 школ получили в этом году новую компьютерную технику и презентационное оборудование. До 2024 года количество школ, оснащенных такой техников, должно вырасти до 460. По уровню информатизации пермские школы занимают сейчас третье место в России. Это позволит, в крайнем случае, продолжать удаленный учебный процесс в более комфортных условиях.

О городских и сельских школах

Дмитрий Махонин объяснил, что уровень образовательных услуг в городах и на селе должен выравниваться.

- Как человек, который ходил в сельскую деревянную школу, которая до сих пор в таком виде функционирует, я хорошо понимаю проблему разницы условий в образовании. Сейчас в регионе строится три десятка новых школ в разных территориях. Мы активно участвуем в программе капитального ремонта существующих образовательных учреждений. В этом году отремонтировали около 70 школьных спортзалов, в том числе, и в сельской местности. В удаленных школах создаются «Точки роста» - классы удаленного дополнительного образования, в конечном счете, их должно быть более двух сотен.

«Нам нужна череда ярких спортивных событий»

Губернатор объяснил, почему прикамцы должны иметь спортплощадки в шаговой доступности и зачем развивать спорт высоких достижений.

- Люди в любом возрасте должны заниматься спортом. Когда ты растешь в сельской местности, где 9 месяцев в году зима, то одним из мест для досуга становится спортзал. У меня был разряд по волейболу, я играл в баскетбол. Так случилось, что у нас сгорела хоккейная площадка, поэтому на коньках я не катался. Став губернатором, решил освоить какой-нибудь зимний вид спорта. Я выбирал между прыжками с трамплина и хоккеем и решил, что игра на льду более доступна. В нашей хоккейной команде «Губерния» нас натаскивает руководитель «Молота» Александр Гулявцев.

Мы строим и будем строить доступные для людей спортивные объекты. Например, у нас должны появиться несколько сотен открытых баскетбольных площадок во дворах. Но будем поддерживать и профессиональный спорт.

Наша задача начать в будущем году строить универсальную спортивную арену для хоккеистов и фигуристов и реконструировать дворец спорта «Молот». Мы подали заявку на проведение в 2025 году чемпионата Европы по баскетболу. Нам надо после 300-летнего юбилея Перми продолжать череду ярких событий, чтобы жители края понимали, что Прикамье это не захолустье, и что здесь можно комфортно жить и развиваться.