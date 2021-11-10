С 2022 года родители пермских дошколят будут больше платить за детские сады

Рост родительской платы связан с увеличением расходов на приобретение продуктов питания. Фото: Евгения ГУСЕВА

- У ребенка в садике новое Постановление администрации вывесили на видном месте, опять плата за детские сады вырастет? – расстраивается мама дочки-дошкольницы из Перми.

Действительно, как и в прошлом году стоимость родительской платы за детей, посещающих муниципальные детские сады, с января 2022 года вырастет.

- Отметим, размер родительской платы пересматривается ежегодно, - ответили на запрос «КП» в пресс-службе департамента образования администрации Перми. - Это можно объяснить увеличением расходов на приобретение продуктов питания. Новый размер родительской платы был утвержден постановлением администрации Перми.

Считаем: сейчас пребывание в группе полного дня для малышей в возрасте до 3 лет стоит 109,44 рублей в день, то с января 2022 года - будет обходиться в 113,81 рублей. Суммируем за месяц, получается, теперь за такого малыша родителям нужно будет платить в среднем на 100 рублей больше, примерно 2600 рублей.

Плата за детей от 3 до 8 лет сейчас составляет 135,16 рублей в день, а с Нового года будет 140,56. Это значит, что месяц пребывания ребенка в детском саду будет стоить около 3200 рублей.

В группах кратковременного пребывания за малышей в возрасте до 3 лет нужно было оплачивать 36,48 рублей в день, с 2022 года –37,97. Суммируем за месяц - почти 900 рублей. Плата за детей от 3 до 8 лет составляла 45,05 рублей в день, после повышения – 46,85. В месяц – чуть более тысячи рублей.