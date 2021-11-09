. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 10 ноября 2021 года: в Прикамье за сутки выявили 710 новых случаев COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 710 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки в регионе провели 3 944 ПЦР-исследования на коронавирус.

Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 126 161. В Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 986 845 человек. 690 774 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 473 пациента. Из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 128 человек.